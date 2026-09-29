OM : De Lange n'est pas nul, des bouches vont se fermer

L'OM vit un début de saison chaotique en Ligue 1. Jeffrey De Lange n'échappe pas aux critiques, même si certains continuent de croire en lui.

L'Olympique de Marseille devra redoubler d'efforts au sortir de la trêve internationale. Les hommes de Bruno Genesio sont actuellement en zone de relégation. Une situation chaotique qui inquiète beaucoup de monde dans la cité phocéenne. Surtout que les perspectives d'avenir ne sont pas des plus reluisantes. Les finances sont dans le rouge et l' OM ne devrait pas pouvoir recruter cet hiver pour se renforcer. Il faudra donc faire avec les moyens du bord. S'il y en a bien un qui n'échappe pas aux critiques à Marseille depuis le début de la saison, c'est Jeffrey De Lange. Le gardien de but néerlandais peut néanmoins se rassurer : certains croient toujours en lui.

De Lange enfin lancé à l'OM ?

C'est notamment le cas de son ancien entraîneur des gardiens, Eric Weghorst, avec qui il a collaboré aux Go Ahead Eagles. Lors d'un entretien accordé au Phocéen, il a en effet indiqué : « Il avait joué quelques matches la saison passée et, au moment où il est devenu numéro 1, l'entraîneur a été licencié. Maintenant que Rulli est parti, il saisit cette opportunité à deux mains. Le jour où Jeffrey a annoncé qu'il allait à l'OM, j'étais convaincu qu'il serait capable de devenir numéro 1.

Jeffrey se pousse à chaque entraînement pour être prêt lorsque le moment arrive. Je suis heureux pour lui qu'il ait maintenant l'occasion de se montrer à tout le monde. Il est très stable mentalement. »

Lors de la reprise de la Ligue 1, l'OM aura un déplacement difficile à gérer sur la pelouse de Troyes. Il faudra mettre fin à la mauvaise série en cours afin de reprendre un peu confiance. Car la Ligue Europa arrivera également. Et le Stade Vélodrome pourrait gronder en cas de nouvelles désillusions. Tout le monde est prévenu et va devoir se mettre au niveau. Assurément, Jeffrey De Lange aura son mot à dire dans les prochains résultats de l'OM...