ICONSPORT_366586_0527

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

OM14 juin , 13:20
parGuillaume Conte
30
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM va recevoir dans les prochaines heures la première offre de la Roma. Ce sera une terrible douche froide tant les négociations partent de loin.
Les Marseillais, qui craignaient que leur club arrive à vendre Mason Greenwood moins cher que Afonso Moreira en partance de l’OL pour rejoindre Leverkusen, doivent se pincer pour y croire. L’ailier lyonnais est tout proche d’un accord définitif pour signer en Allemagne pour 32 millions d’euros, ce qui serait une très belle vente pour l’OL. De son côté, l’OM n’avance pas beaucoup dans le dossier Mason Greenwood.
L’AS Roma va enfin soumettre son offre aux dirigeants marseillais dans quelques heures, et le Corriere dello Sport dévoile les détails de l’offre que la Louve va effectuer à l’ouverture du mercato. Et les représentants de l’OM risquent de tomber de haut. En effet, la Roma va présenter une proposition comprenant : un prêt payant de 5 million d’euros, une option d’achat obligatoire en 2027 de 25 millions d’euros, et 10 millions d’euros de bonus éventuels. Si le total atteint bien les 40 millions d’euros, la réalité comptable n’assure que 30 millions d’euros à l’OM.

La Roma fait une offre très basse à l'OM

Lire aussi

Les trois stars que Stéphane Richard vire de l’OMLes trois stars que Stéphane Richard vire de l’OM
OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à MarseilleOM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille
Une vraie douche froide quand Marseille espère au moins toucher 50 millions d’euros hors bonus pour son ailier anglais. Bien évidemment, cette première offre de la part du club dirigé par la famille Friedkin sert à tâter le terrain en vue d’une seconde proposition plus sérieuse. Mais tout de même, les négociations partent de très loin et ne laissent aucune chance de voir une somme proche de 50 millions d’euros être atteinte. L’OM espérait même vendre Greenwood à un montant plus élevé, mais devant le faible intérêt et l’urgence de vendre, l’ambiance a nettement baissé à ce sujet.
Si Frank McCourt espérait toucher le jackpot avec cet transfert, c’est raté. Surtout que, sans connaitre tous les détails de l’arrangement, Manchester United va récupérer 40 % du montant final du transfert, soit au minimum 12 millions d’euros sur les 30 millions d’euros pour le moment évoqués. Cela ne laisserait que 18 millions d’euros pour l’OM.
Articles Recommandés
Brassier ICONSPORT_360621_0044
Rennes

Rennes met deux titulaires en vente au mercato

Davitashvili ICONSPORT_364236_0073 (1)
ASSE

ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive

Valverde ICONSPORT_363019_0149
Mondial 2026

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

ICONSPORT_366590_0290
OL

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Fil Info

15 juin , 9:40
Rennes met deux titulaires en vente au mercato
15 juin , 9:20
ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive
15 juin , 9:00
L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match
15 juin , 8:40
L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros
15 juin , 8:20
Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME
15 juin , 8:15
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
15 juin , 8:00
OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille
15 juin , 7:00
La Suède massacre la Tunisie
15 juin , 7:00
TV : Argentine - Algérie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Correction c'est 6 mois d'arrêt

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

on verra bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading