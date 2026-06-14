Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

L'OM va recevoir dans les prochaines heures la première offre de la Roma. Ce sera une terrible douche froide tant les négociations partent de loin.

Les Marseillais, qui craignaient que leur club arrive à vendre Mason Greenwood moins cher que Afonso Moreira en partance de l’OL pour rejoindre Leverkusen, doivent se pincer pour y croire. L’ailier lyonnais est tout proche d’un accord définitif pour signer en Allemagne pour 32 millions d’euros, ce qui serait une très belle vente pour l’OL. De son côté, l’OM n’avance pas beaucoup dans le dossier Mason Greenwood.

L’AS Roma va enfin soumettre son offre aux dirigeants marseillais dans quelques heures, et le Corriere dello Sport dévoile les détails de l’offre que la Louve va effectuer à l’ouverture du mercato . Et les représentants de l’OM risquent de tomber de haut. En effet, la Roma va présenter une proposition comprenant : un prêt payant de 5 million d’euros, une option d’achat obligatoire en 2027 de 25 millions d’euros, et 10 millions d’euros de bonus éventuels. Si le total atteint bien les 40 millions d’euros, la réalité comptable n’assure que 30 millions d’euros à l’OM.

La Roma fait une offre très basse à l'OM

Une vraie douche froide quand Marseille espère au moins toucher 50 millions d’euros hors bonus pour son ailier anglais. Bien évidemment, cette première offre de la part du club dirigé par la famille Friedkin sert à tâter le terrain en vue d’une seconde proposition plus sérieuse. Mais tout de même, les négociations partent de très loin et ne laissent aucune chance de voir une somme proche de 50 millions d’euros être atteinte. L’OM espérait même vendre Greenwood à un montant plus élevé, mais devant le faible intérêt et l’urgence de vendre, l’ambiance a nettement baissé à ce sujet.

Si Frank McCourt espérait toucher le jackpot avec cet transfert, c’est raté. Surtout que, sans connaitre tous les détails de l’arrangement, Manchester United va récupérer 40 % du montant final du transfert, soit au minimum 12 millions d’euros sur les 30 millions d’euros pour le moment évoqués. Cela ne laisserait que 18 millions d’euros pour l’OM.