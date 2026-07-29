OL : Michele Kang agace le Barça

OL : Michele Kang agace le Barça

OL29 juil. , 15:00
parQuentin Mallet
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Pour tenter d'aller chercher la Ligue des champions avec l'un de ses clubs de football féminin, Michele Kang pille le FC Barcelone de ses meilleures joueuses. De quoi agacer l'équipe la plus impressionnante de ces dernières années.
L'ambition de Michele Kang avec ses trois clubs (OL Lyonnes, London City Lionesses en Europe, et Washington Spirint aux Etats-Unis) est particulièrement grande. Elle rappelle sans aucun doute celle qu'elle affiche depuis plusieurs mois de redresser l'Olympique Lyonnais chez les hommes, et d'en faire à nouveau un club de premier plan sur la scène nationale.
Depuis plusieurs années, et notamment depuis 2024, Michele Kang a pris la décision d'appuyer sur un filon particulièrement intéressant : le recrutement de cadres du FC Barcelone, écurie considérée comme la plus forte de ces dernières années. Sa stratégie s'est surtout accélérée à l'été 2025, lorsque plusieurs joueuses issus de l'équipe féminine du Barça ont renforcé les clubs appartenant à la femme d'affaires américaine.

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Michele Kang pille le Barça

Pire, comme l'indique Mundo Deportivo, entre 2024 et 2026, pas moins de 16 personnes (joueuses, entraineurs, dirigeants) ont quitté le FC Barcelone pour rejoindre un club appartenant à Michele Kang. Les faits marquants sont surtout arrivés cet été. Alexis Putellas, légende incontestable du club catalan et deux fois vainqueur du Ballon d'Or, a quitté ses terres pour rejoindre London City, tout comme Mapi Leon, qui a pris le même chemin après 9 ans passés au Barça. Et le dernier coup en date est le dossier Salma Paralluelo : l'ailière gauche au palmarès XXL (4 Liga F et 3 Ligue des champions lors des 4 dernières saisons) vient aussi de quitter Barcelone pour signer à OL Lyonnes.
Un pillage en règle qui en dit très long sur les ambitions de Michele Kang, laquelle n'hésite pas à convaincre les meilleures joueuses du Barça avec des salaires importants. Une volonté de tout gagner qui a de quoi rassurer aussi du côté des supporters du club masculin de l'OL, lesquels voient que la propriétaire de leur club ne fait pas les choses à moitié.
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