OM : Guillaume Restes donne son accord à Marseille

OM : Guillaume Restes donne son accord à Marseille

OM29 juil. , 16:30
parCorentin Facy
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En quête d’un gardien pour compenser un potentiel départ de Geronimo Rulli, l’OM s’intéresse à Guillaume Restes. Le Toulousain est bouillant à l’idée de rejoindre Marseille cet été.
L’effectif de l’Olympique de Marseille va considérablement évoluer cet été et aucun poste ne sera épargné, pas même celui de gardien de but. A un an de la fin de son contrat, Geronimo Rulli a de fortes chances de partir d’autant que le champion du monde argentin a la cote dans son pays, où Boca Juniors rêve de le recruter. Un départ de l’ancien Montpelliérain ne ferait pas de mal à la masse salariale de l’OM, qui a déjà identifié le potentiel successeur de Rulli. Comme indiqué par ailleurs, Guillaume Restes plaît énormément à la direction marseillaise, qui a manifesté un premier intérêt auprès de Toulouse, sans pour autant formuler d’offre concrète à ce stade.
Il y en a en tout cas un qui rêve de voir cet intérêt se concrétiser plus formellement, c’est le gardien de 21 ans. Et pour cause, Santi Aouna de Foot Mercato est formel : Gullaume Restes est très intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière du côté de l’Orange Vélodrome et d’évoluer sous les ordres de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Après avoir accumulé 96 matchs à seulement 21 ans sous les couleurs de son club formateur de Toulouse, celui qui a disputé les Jeux Olympiques en 2024 s’estime suffisamment prêt pour un défi tel que celui que représente l’OM.

Guillaume Restes veut signer à l'OM

Egalement courtisé par Aston Villa en cas de départ d’Emiliano Martinez, Guillaume Restes a donc, à ce jour, une préférence pour Marseille. La question est maintenant de savoir si le club phocéen disposera de l’argent nécessaire pour assumer un tel salaire alors que la valeur marchande de Guillaume Restes est estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt. Un prix qui semble inaccessible au premier abord pour l’OM, mais tout pourrait se décanter en fonction du prix auquel Geronimo Rulli, valorisé lui à 6 millions d’euros, sera vendu par Grégory Lorenzi. Cette piste a en tout cas le mérite d’emballer le joueur mais aussi les supporters, très enthousiastes sur les réseaux sociaux à l’idée de voir débarquer le jeune Toulousain.

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Il fut un temps où on avait acheté un autre gardien de Toulouse..........

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Yen a qui ont compris la vanne puis tu en as qui seront laissés de côté ^^

EdF : Par amour, Zidane a mis son salaire de côté

2 fautes dans une phrase si simple... Sinon après Aulas tu t'en prends maintenant à Zidane, t'es de plus en plus ridicule...

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