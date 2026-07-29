PSG : Kolo Muani à la Juventus, le miracle est proche

Bonne idée pourquoi s'y opposer, cela fera encore plus d' argentpour les associations c'est bien
que dire de toi jo la frite
a ce compte là tout le monde te chie dessus toi le neuneu de service :)
de quoi tu me parles toi je m'en tapes des likes mais d'une force ce qui prouve que tu dois vivre pour les likes! tu vois quand je dis que tu parles pour rien dire tu le prouves idiot que tu es
n'empeche boytobab,Nasser avait raison quand il lui a dit qu'il ne connaissait rien :)
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⚪️⚫️⏳ #KoloMuani
🚨⚪️⚫️ Juventus keep advancing in talks to sign Randal Kolo Muani from PSG with final answer to follow soon. Deal currently complicated for Dibu Martínez as talks are in complete stand-by. Aston Villa request, considered too high. 🎥🇮🇹 youtu.be/Lc3AVAU2NmQ