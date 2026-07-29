PSG : Kolo Muani à la Juventus, le miracle est proche
Randal Kolo Muani

PSG : Kolo Muani à la Juventus, le miracle est proche

PSG29 juil. , 14:00
parQuentin Mallet
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Le feuilleton Randal Kolo Muani à la Juventus arrive-t-il enfin à son terme ? Les négociations avancent dans le bon sens avec le PSG et une réponse finale est attendue très prochainement.
Randal Kolo Muani, Juventus, PSG… trois mots-clés qui reviennent sans cesse dans les discussions mercato. Prêté à la Juventus lors de la deuxième moitié de la saison 2024-2025, le natif de Bondy n'avait finalement pas été transféré définitivement à l'issue de sa pige. Au terme d'un feuilleton interminable au cours de l'été suivant, RKM a finalement pris la direction de Tottenham, là aussi sous la forme d'un prêt. Mais l'aventure britannique s'est passée on ne peut plus mal (30 matchs de Premier League, 1 but) et le voilà de nouveau embourbé dans un autre épisode du feuilleton. Heureusement pour lui, les choses ont l'air de se décanter.

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Kolo Muani enfin proche de signer à la Juventus ?

A en croire les informations de Fabrizio Romano, la Juventus, qui a manifestement apprécié son passage à Turin, est toujours partante pour recruter Randal Kolo Muani. Le gourou des transferts affirme que le club de la Vieille Dame avance dans le bon sens, alors que les négociations avec le Paris Saint-Germain s'intensifient de plus en plus. Mieux, une réponse finale devrait arriver dans très peu de temps, comme l'a confirmé l'insider italien. Une bonne nouvelle attendue de la part de celui qui n'avait d'yeux que pour la Juventus depuis de nombreux mois. Il ne reste que l'accord entre clubs, alors que le PSG a longtemps été réticent aux avances turinoises.
Pour rappel, Randal Kolo Muani n'avait aucune chance de rester au Paris Saint-Germain cet été. Et depuis le milieu du mois de juillet et la reprise des entrainements, l'ancien attaquant du FC Nantes ou de l'Eintracht Francfort s'entrainait avec le groupe Espoirs. Une manière de faire comprendre à tous que son avenir se jouait loin de la capitale parisienne.
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Bonne idée pourquoi s'y opposer, cela fera encore plus d' argentpour les associations c'est bien

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que dire de toi jo la frite

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

a ce compte là tout le monde te chie dessus toi le neuneu de service :)

OL : Un héritage de 70ME qui scandalise Lyon

de quoi tu me parles toi je m'en tapes des likes mais d'une force ce qui prouve que tu dois vivre pour les likes! tu vois quand je dis que tu parles pour rien dire tu le prouves idiot que tu es

OL : Un héritage de 70ME qui scandalise Lyon

n'empeche boytobab,Nasser avait raison quand il lui a dit qu'il ne connaissait rien :)

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