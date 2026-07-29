PSG : Kolo Muani à la Juventus, le miracle est proche

Le feuilleton Randal Kolo Muani à la Juventus arrive-t-il enfin à son terme ? Les négociations avancent dans le bon sens avec le PSG et une réponse finale est attendue très prochainement.

Randal Kolo Muani, Juventus, PSG … trois mots-clés qui reviennent sans cesse dans les discussions mercato . Prêté à la Juventus lors de la deuxième moitié de la saison 2024-2025, le natif de Bondy n'avait finalement pas été transféré définitivement à l'issue de sa pige. Au terme d'un feuilleton interminable au cours de l'été suivant, RKM a finalement pris la direction de Tottenham, là aussi sous la forme d'un prêt. Mais l'aventure britannique s'est passée on ne peut plus mal (30 matchs de Premier League, 1 but) et le voilà de nouveau embourbé dans un autre épisode du feuilleton. Heureusement pour lui, les choses ont l'air de se décanter.

Kolo Muani enfin proche de signer à la Juventus ?

A en croire les informations de Fabrizio Romano, la Juventus, qui a manifestement apprécié son passage à Turin, est toujours partante pour recruter Randal Kolo Muani. Le gourou des transferts affirme que le club de la Vieille Dame avance dans le bon sens, alors que les négociations avec le Paris Saint-Germain s'intensifient de plus en plus. Mieux, une réponse finale devrait arriver dans très peu de temps, comme l'a confirmé l'insider italien. Une bonne nouvelle attendue de la part de celui qui n'avait d'yeux que pour la Juventus depuis de nombreux mois. Il ne reste que l'accord entre clubs, alors que le PSG a longtemps été réticent aux avances turinoises.

Pour rappel, Randal Kolo Muani n'avait aucune chance de rester au Paris Saint-Germain cet été. Et depuis le milieu du mois de juillet et la reprise des entrainements, l'ancien attaquant du FC Nantes ou de l'Eintracht Francfort s'entrainait avec le groupe Espoirs. Une manière de faire comprendre à tous que son avenir se jouait loin de la capitale parisienne.