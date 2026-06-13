OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille

L’OM sait que son été sera très animé sur le marché des transferts. De son côté, Iliman Ndiaye, passé par le club, rêve de revenir.

L’Olympique de Marseille espère être épargné dans les prochains jours par l’UEFA et la DNCG. Ensuite, le club phocéen pourra véritablement passer à l’action sur son mercato . De nombreux mouvements sont encore à prévoir sur la Canebière, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. La direction marseillaise devra se montrer particulièrement inspirée pour boucler des opérations intéressantes à moindre coût.

Plusieurs joueurs restent séduits par la possibilité de rejoindre Marseille, malgré les difficultés rencontrées ces dernières saisons. C’est le cas d’Iliman Ndiaye. Le joueur d’Everton, passé par l’ OM lors de la saison 2023-2024, n’a pas vécu l’expérience espérée. Mais il n’a peut-être pas dit son dernier mot.

Ndiaye veut sa revanche

Lors d’une interview accordée à France Football, l’international sénégalais de 26 ans a en effet envoyé un message fort à son ancien club :

« Quand on a évoqué avec la direction du club l’intérêt d’Everton, personne n’a voulu me retenir. Au moins, c’était clair… C’est sûr que si j’arrive deux ans après, avec deux saisons de Premier League au compteur, je suis certain que l’histoire tourne très différemment à l’OM. Je suis croyant et je pense que ce qui se passe devait se passer. Peut-être même que cette saison marseillaise m’a aidé par la suite. Et j’en suis certain, l’histoire n’est pas du tout finie avec l’OM. »

Si Ndiaye est ouvert à un retour à Marseille, celui-ci ne devrait toutefois pas se concrétiser dans l’immédiat, au vu des finances du club phocéen. D’autant plus que le Sénégalais sort d'une très bonne saison en Premier League et est désormais estimé à plus de 50 millions d’euros. De quoi nourrir quelques regrets du côté de l’OM, qui peine décidément à capitaliser sur certains joueurs récemment passés par le club.