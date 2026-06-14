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Les trois stars que Stéphane Richard vire de l’OM

OM14 juin , 8:00
parGuillaume Conte
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L'OM n'a pas le choix pour cet été et c'est une mauvaise nouvelle. La situation actuelle oblige les dirigeants à faire partir les meilleurs joueurs avant de pouvoir envisager d'acheter.
Pas de recrues en approche à l’Olympique de Marseille, et cela devrait durer encore comme ça un petit moment. Le club provençal n’a pas encore changé d’entraineur et la venue de Grégory Lorenzi comme directeur sportif ne va pas forcément provoquer des signatures à la pelle. Pour le moment, la priorité est de dégraisser, et de faire au moins trois belles ventes pour alléger la masse salariale et montrer à Frank McCourt que l’OM peut enfin faire entrer un peu d’argent dans les caisses.

Vendre avant d'acheter, l'obligation de l'OM

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Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, il va falloir mettre de côté les rumeurs au niveau des arrivées. La seule obsession des dirigeants marseillais est de se défaire des joueurs au plus fort salaire. Trois éléments sont donc invités à se trouver un nouveau club, et pas des moindres : Mason Greenwood, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg.
Voir partir ces trois joueurs ferait inévitablement entrer des grosses sommes dans les caisses du club, et permettrait d’économiser grandement sur la masse salariale. Si l’Anglais possède une forte valeur marchande et reste l’un des maillons forts de l’OM, cela n’a pas été le cas du Danois et de l’Argentin cette saison. Des joueurs qu’il va falloir bien vendre si Grégory Lorenzi veut ensuite passer au rayon des achats dans un deuxième temps.
Mais pour le moment, malgré des contacts pour Greenwood avec la Roma, rien ne laisse entendre qu’une vente majeure sera conclue d’ici la fin du mois de juin. Elle sera pourtant essentielle pour valider le passage devant la DNCG, d’autant que l’UEFA n’a pas encore livré son verdict sur le non-respect du fair-play financier. Et si le carton rouge pour l’OM semble peu probable, une nouvelle amende n’aiderait pas McCourt à voir sa balance économique aller dans le vert. Une raison de plus pour Stéphane Richard de vider le vestiaire des joueurs stars du club phocéen.
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