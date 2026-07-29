ICONSPORT_370409_1456 Infantino Trump

Le Mondial vendu, Infantino menace de sanctionner ses opposants

Foot Mondial29 juil. , 15:30
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Les fédérations nationales ont découvert mardi que le président de la FIFA voulait vendre des parts de l'organisation du Mondial, notamment à des proches de Donald Trump. Désormais, elles doivent faire face à un ultimatum de Gianni Infantino.
Visiblement le président de la FIFA avait bien préparé son projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, dans le cadre d’une opération qui pourrait lui rapporter une fortune. Car au lendemain des révélations sur ce dossier, qui commence déjà à scandaliser pas mal de monde, les médias anglais annoncent que les fédérations européennes, et probablement celles de toute la planète, ont reçu un courrier de la part de Gianni Infantino. Ce dernier prévient tout le monde qu'une décision va devoir être prise très rapidement et que si les fédérations nationales traînent les pieds, alors le pactole prévu dans cette opération sera nettement plus faible que s'ils acceptent de répondre favorablement.

La FIFA donne jusqu'au 19 septembre pour accepter

Selon Martyn Ziegle, journaliste de The Times, et très bien informé sur ce dossier, les fédérations nationales ont été prévenues ce mercredi qu'elles avaient jusqu'au 19 septembre pour accepter la vente d'une partie des parts de l'organisation du Mondial à travers une société commerciale qui gérera les droits de la Coupe du Monde de football. Selon notre confrère anglais, la FIFA espère récupérer 3,7 milliards d’euros dans cette cession d'une partie des parts, et que chacune des 211 associations nationales pourrait toucher un bonus de 20 millions d'euros. Face à ce qui ressemble à un coup de force pour imposer l'entrée de capitaux privés dans la FIFA, la révolte s'organise.
Ainsi, l'UEFA a déjà programmé une réunion de ses 55 pays membres de l'UEFA d'ici la fin de la semaine afin d'organiser une riposte face à ce projet de Mondial privatisé, qui n'est pas sans rappeler la Super Ligue européenne, rapidement abandonnée. « Connaissant Gianni Infantino depuis très longtemps, je lui ai fait part de la nécessité d'une relation plus exigeante en termes de process de décisions et d'orientations sur le football », a indiqué Phlippe Diallo, le patron de la FFF, qui a pourtant toujours été cité comme étant favorable à la politique de l'actuel président de la FIFA.
Articles Recommandés
Michele Kang ICONSPORT_361382_0057
OL

OL : Michele Kang agace le Barça

ICONSPORT_258753_0125 (2)
PSG

Le PSG dit enfin adieu à Kolo Muani

Koleosho
Paris FC

Officiel : Le Paris FC récupère Koleosho

ICONSPORT_361551_0073
PSG

PSG : Kolo Muani à la Juventus, le miracle est proche

Fil Info

29 juil. , 15:00
OL : Michele Kang agace le Barça
29 juil. , 14:30
Le PSG dit enfin adieu à Kolo Muani
29 juil. , 14:04
Officiel : Le Paris FC récupère Koleosho
29 juil. , 14:00
PSG : Kolo Muani à la Juventus, le miracle est proche
29 juil. , 13:34
L'ASSE officialise une signature très attendue
29 juil. , 13:30
L’OM a déniché une nouvelle pépite belge
29 juil. , 13:00
PSG : Le dossier Akliouche tourne au fiasco
29 juil. , 12:40
OL : Un héritage de 70ME qui scandalise Lyon
29 juil. , 12:20
L'OM en finale pour signer un attaquant international

Derniers commentaires

Le Mondial vendu, Infantino menace de sanctionner ses opposants

Plus pourri d'Infantino il faut aller chercher loin. Il va donc vendre à la découpe la Coupe du Monde 2030 aux plus offrants. Si réellement cela profite aux fédérations pourquoi pas mais j'en doute fort. Ces dernières auront des miettes et la plupart de l'argent ira dans les caisses de la FIFA...et dans les poches d'Infantino. En plus avec un proche de Trump.

Le Mondial vendu, Infantino menace de sanctionner ses opposants

Bonne idée pourquoi s'y opposer, cela fera encore plus d' argentpour les associations c'est bien

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

que dire de toi jo la frite

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

a ce compte là tout le monde te chie dessus toi le neuneu de service :)

OL : Un héritage de 70ME qui scandalise Lyon

de quoi tu me parles toi je m'en tapes des likes mais d'une force ce qui prouve que tu dois vivre pour les likes! tu vois quand je dis que tu parles pour rien dire tu le prouves idiot que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading