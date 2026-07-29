Officiel : Le Paris FC récupère Koleosho

Bonne idée pourquoi s'y opposer, cela fera encore plus d' argentpour les associations c'est bien
que dire de toi jo la frite
a ce compte là tout le monde te chie dessus toi le neuneu de service :)
de quoi tu me parles toi je m'en tapes des likes mais d'une force ce qui prouve que tu dois vivre pour les likes! tu vois quand je dis que tu parles pour rien dire tu le prouves idiot que tu es
n'empeche boytobab,Nasser avait raison quand il lui a dit qu'il ne connaissait rien :)
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𝑳𝒖𝒄𝒂 𝑲𝒐𝒍𝒆𝒐𝒔𝒉𝒐 𝒆𝒔𝒕 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 🏎️⚡️ Le Paris FC a le plaisir d’annoncer la signature définitive de l'international italien. Il est désormais lié au club jusqu'en 2031. 💙 🗞️parisfc.fr/equipe-pro/luk…