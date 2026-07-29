Koleosho

Officiel : Le Paris FC récupère Koleosho

Paris FC29 juil. , 14:04
parEric Bethsy
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Prêté par Burnley en deuxième partie de saison dernière, Luca Kolesoho revient au Paris FC. Cette fois, l’ailier de 21 ans fait l’objet d’un transfert définitif. L’international italien, que l’on annonçait plutôt à la Fiorentina, s’est officiellement engagé pour cinq ans avec le club francilien qui confirme ses ambitions pendant ce mercato estival.
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Bonne idée pourquoi s'y opposer, cela fera encore plus d' argentpour les associations c'est bien

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que dire de toi jo la frite

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a ce compte là tout le monde te chie dessus toi le neuneu de service :)

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de quoi tu me parles toi je m'en tapes des likes mais d'une force ce qui prouve que tu dois vivre pour les likes! tu vois quand je dis que tu parles pour rien dire tu le prouves idiot que tu es

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n'empeche boytobab,Nasser avait raison quand il lui a dit qu'il ne connaissait rien :)

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