Endrick joue l’élève modèle, Mourinho change ses plans

De retour après la Coupe du monde, le Brésilien Endrick a repris l’entraînement avec le Real Madrid avant la fin de ses vacances. Son entraîneur José Mourinho a dû apprécier, d’autant que le Portugais lui réserve une bonne surprise.

Probablement attentif à l’actualité du Real Madrid cet été, Endrick n’a pas vu que des informations rassurantes. L’attaquant prêté à l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier a sans doute entendu parler de son principal concurrent Gonzalo Garcia, remplaçant de Kylian Mbappé la saison dernière, et que José Mourinho empêche de partir. L’Espagnol intéresse vivement son ancien entraîneur Alvaro Arbeloa qui souhaite le récupérer à Fulham. Mais le « Special One » s’est jusqu’ici opposé à son départ.

Le choix du technicien provoque un embouteillage au poste d’avant-centre où Endrick a tout intérêt à remonter dans la hiérarchie. Dans le cas contraire, le Real Madrid finira par envisager un nouveau prêt pour le Brésilien. C’est peut-être la raison pour laquelle Endrick s’est présenté à Valdebebas plus tôt que prévu. Ce mercredi, le quotidien AS a vu l’ancien Gone reprendre l’entraînement avant la fin de ses vacances. L’international auriverde a préféré écourter ses congés pour mieux se préparer avant la saison prochaine et pour faire bonne impression auprès du nouveau coach. José Mourinho a dû apprécier, lui qui pourrait finalement ses changer ses plans.

Endrick doublure de Mbappé

Toujours d’après la même source, l’entraîneur madrilène, qui préfère aligner Endrick en pointe plutôt que sur un côté, veut en faire la doublure de Kylian Mbappé. L’hypothèse d’un départ de son concurrent Gonzalo Garcia à Fulham n’est plus à exclure et le talent formé à Palmeiras en profiterait pour s’installer plus confortablement dans le groupe. Bien évidemment, rester dans l’ombre du Français n’est pas non plus une situation idéale, surtout lorsque l’on sait à quel point le capitaine des Bleus aime enchaîner les matchs.