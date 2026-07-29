Le PSG dit enfin adieu à Kolo Muani

Au terme de longues discussions avec la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord pour Randal Kolo Muani. L’attaquant français va retrouver les Bianconeri dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. C’est donc la fin définitive d’une collaboration ratée entre l’ancien Nantais et le club de la capitale.

Cette fois c’est la bonne, Randal Kolo Muani (27 ans) va quitter le Paris Saint-Germain de manière définitive. C’était tendu entre le double champion d’Europe et la Juventus Turin ces dernières semaines, la Vieille Dame se plaignant publiquement du prix réclamé par les Parisiens. Mais les deux parties ont fini par s’entendre. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins ainsi que d’autres sources annoncent le départ imminent de l’attaquant français. L’ancien joueur du FC Nantes va faire son retour chez les Bianconeri dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

On est loin des 95 millions d’euros (bonus compris) misés par le Paris Saint-Germain lors de son arrivée à l’été 2023. Mais notre confrère Nicolo Schira indique que le club de la capitale a négocié un futur transfert définitif entre 40 et 42 millions d’euros (bonus compris), sans compter le pourcentage à la revente (5-10%). Randal Kolo Muani a donc été autorisé à s’envoler en direction de l’Italie jeudi afin d’y passer sa visite médicale. Sauf revirement de situation, le Paris Saint-Germain va ainsi acter la fin d’une collaboration totalement ratée.

Le PSG soulagé

Contrainte de débourser un montant énorme pour l’arracher à l’Eintracht Francfort, la direction francilienne a très vite regretté son investissement puisque l’international tricolore, qui a certes gardé les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps pendant des années, a rapidement perdu celles de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. D’où ses prêts à la Juventus Turin puis à Tottenham la saison dernière. Autant dire que le conseiller sportif parisien Luis Campos doit être soulagé.