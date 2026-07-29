Aucune recrue en attaque, le pari fou du PSG

Malgré les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le PSG ne s’affole pas pour recruter. Le club parisien, qui cible Ferran Torres, Maghnes Akliouche ou encore Charles De Ketelaere, est intransigeant dans les négociations.

Malgré deux sacres consécutifs en Ligue des Champions et un savoir-faire qui n’est plus à prouver sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain commence à inquiéter certains de ses supporters. Et pour cause, le club de la capitale française a vendu Gonçalo Ramos et Kang-in Lee et pourrait voir filer Bradley Barcola ainsi qu'Ibrahim Mbaye… mais n’a encore recruté personne pour compenser tous ces départs dans le secteur offensif. De quoi faire frissonner quelques supporters du PSG, dont certains ont hâte de voir des recrues débarquer.

A en croire les informations de RMC, plusieurs cibles se détachent en attaque, à commencer par celle menant à Ferran Torres. L’attaquant du Barça, libre dans un an, est le choix n°1 de Paris au poste d’avant-centre. Le PSG se veut toutefois patient dans ce dossier afin de ne pas surpayer un joueur remplaçant à Barcelone juste car il a marqué en finale de Coupe du monde il y a quelques jours. Dans le cas où le dossier Ferran Torres n’aboutissait pas, le champion de France en titre pourrait activer la piste Charles De Ketelaere. La radio affirme que Luis Enrique et Luis Campos aiment beaucoup le profil de l’international belge de l’Atalanta Bergame.

Une piste qui se confirme donc, au contraire de celle menant à Eli Junior Kroupi. Même s’il est souvent associé au PSG dans les médias, l’attaquant français de Bournemouth n’a quasiment aucune chance de signer en Ligue 1 cet été selon Fabrice Hawkins. Plus surprenant, le journaliste de RMC conclut son papier avec une annonce qui ne manquera pas de faire réagir.