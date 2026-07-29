EdF : L’équipe de France dévoile son nouveau logo

Au lendemain de la présentation à la presse de Zinedine Zidane, l’équipe de France a surpris tout le monde en dévoilant un nouveau logo.

L’équipe de France a définitivement changé d’ère. Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a officiellement laissé sa place à Zinedine Zidane au poste de sélectionneur. L’ancien entraîneur du Real Madrid a été présenté mardi matin à la presse par le président de la fédération, Philippe Diallo. Un changement attendu qui a précédé un autre qui l’était beaucoup moins. Ce mercredi, la FFF a dévoilé contre toute attente le nouveau logo de l’équipe de France.

Le coq est toujours présent ainsi que les deux étoiles et les inscriptions « FFF » et « France » mais dans un format un peu plus moderne. Les services de communication de l’équipe de France ont par ailleurs mis six joueurs en avant pour cette annonce : Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Michael Olise, William Saliba, Ousmane Dembélé et le capitaine Kylian Mbappé. Ce nouveau logo se trouvera sur le maillot des joueurs dès le match en Turquie le 25 septembre prochain en Ligue des Nations pour ce qui sera aussi mais surtout le premier match de l’ère Zinedine Zidane.