EdF : L’équipe de France dévoile son nouveau logo

Il ne reste plus qu'aux 55 fédérations européennes à se retirer de la CM et on verra infantino exploser
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Il fut un temps où on avait acheté un autre gardien de Toulouse..........
Yen a qui ont compris la vanne puis tu en as qui seront laissés de côté ^^
2 fautes dans une phrase si simple... Sinon après Aulas tu t'en prends maintenant à Zidane, t'es de plus en plus ridicule...
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