Annoncé à l'OM, Bodmer préfère en rire

L’OM est à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Le profil de Mathieu Bodmer a été évoqué, même si l’ancien milieu de terrain ne rejoindra pas la cité phocéenne.

L’Olympique de Marseille connaît pas mal de changements ces derniers jours, et cela va continuer. Les Phocéens sont notamment en quête d’un nouveau directeur sportif. Stéphane Richard, le nouveau président du club, a déjà entamé ses démarches.

Bodmer ne viendra pas à l'OM

Lors d’un entretien accordé à Paris-Normandie, l’ancien joueur du PSG a en effet tenu à mettre les choses au clair, tout en ironisant sur cette rumeur l’envoyant à Marseille : « C’est presque fait », avant d’ajouter que cette information ne « deviendra en aucun cas une information crédible ».

D’après La Provence, Julien Fournier, Grégory Lorenzi et Florent Ghisolfi sont également candidats pour reprendre le futur poste laissé vacant par Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille.

Les prochaines semaines s’annoncent bouillantes dans la cité phocéenne. Le futur directeur sportif devra être l’homme de la situation pour relancer tout un projet. Stéphane Richard devra faire jouer son réseau pour trouver la perle rare.

Ensuite, une stratégie sera mise en place en vue du prochain mercato estival. Mais avant cela, l’OM a une saison à terminer et doit absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. La concurrence est féroce en cette fin d’exercice.

Le week-end prochain en Ligue 1, les Phocéens se déplaceront sur la pelouse du FC Lorient. Attention au piège en Bretagne pour les hommes d’Habib Beye face à un adversaire difficile à jouer sur ses terres et revanchard après sa défaite à Lyon ce dimanche soir.