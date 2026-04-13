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Annoncé à l'OM, Bodmer préfère en rire

OM13 avr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM est à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Le profil de Mathieu Bodmer a été évoqué, même si l’ancien milieu de terrain ne rejoindra pas la cité phocéenne.
L’Olympique de Marseille connaît pas mal de changements ces derniers jours, et cela va continuer. Les Phocéens sont notamment en quête d’un nouveau directeur sportif. Stéphane Richard, le nouveau président du club, a déjà entamé ses démarches.
Parmi les profils cités figure Mathieu Bodmer, actuellement en poste au Havre. Mais, le dirigeant de 43 ans se sent très bien en Normandie et n’a pas prévu de rejoindre l’OM dans un avenir proche.

Bodmer ne viendra pas à l'OM 

Lors d’un entretien accordé à Paris-Normandie, l’ancien joueur du PSG a en effet tenu à mettre les choses au clair, tout en ironisant sur cette rumeur l’envoyant à Marseille : « C’est presque fait », avant d’ajouter que cette information ne « deviendra en aucun cas une information crédible ».
D’après La Provence, Julien Fournier, Grégory Lorenzi et Florent Ghisolfi sont également candidats pour reprendre le futur poste laissé vacant par Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille.

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Les prochaines semaines s’annoncent bouillantes dans la cité phocéenne. Le futur directeur sportif devra être l’homme de la situation pour relancer tout un projet. Stéphane Richard devra faire jouer son réseau pour trouver la perle rare.
Ensuite, une stratégie sera mise en place en vue du prochain mercato estival. Mais avant cela, l’OM a une saison à terminer et doit absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. La concurrence est féroce en cette fin d’exercice.
Le week-end prochain en Ligue 1, les Phocéens se déplaceront sur la pelouse du FC Lorient. Attention au piège en Bretagne pour les hommes d’Habib Beye face à un adversaire difficile à jouer sur ses terres et revanchard après sa défaite à Lyon ce dimanche soir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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