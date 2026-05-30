L'ASSE tombe au pire moment
Stassin et l'ASSE restent en Ligue 2

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

ASSE30 mai , 9:00
parClaude Dautel
2
Il n'aura pas fallu attendre longtemps après l'échec à Nice pour voir les premières révélations sur l'état de l'ASSE. Alors que les Stéphanois devront attendre au moins un an avant de retrouver la Ligue 1, on en sait plus sur l'état du groupe de Philippe Montanier.
Après l'arrivée de l'entraîneur français sur le banc des Verts à la place d'Eirik Horneland, les supporters stéphanois ont vécu un état de grâce assez incroyable puisque leur équipe a enchaîné les victoires. Mais d'un seul coup, et plus précisément à Bastia, alors lanterne rouge, la belle mécanique mise en place par Philippe Montanier s'est grippée, et cela s'est enchaîné, pour en arriver à la défaite 4-1 vendredi soir à Nice. Dans la foulée du match, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a jugé « indécent » de parler de sa propre situation, même s'il est bien conscient que son avenir à Geoffroy-Guichard risque de rapidement s'assombrir. Mais, via les réseaux sociaux, c'est Mohamed Toubache-Ter qui a apporté un éclairage différent sur la situation stéphanoise. L'insider, qui a des infos souvent sérieuses lorsqu'il s'agit de l'ASSE, jette une ombre sur l'ensemble des Verts.

L'ASSE n'était pas une vraie équipe

Mohamed Toubache-Ter affirme sur X (anciennement Twitter) que l'effectif stéphanois n'a jamais réellement formé une équipe et que le naufrage de fin de saison l'a malheureusement confirmé. Pour régler tout cela, il ne voit qu'une seule solution. « Du côté de Sainté, faut DÉGAGER l’ensemble des joueurs du Gardien à l’attaquant !! Quand je dis « dégager », y a rien de méchant, hein, mais faut de nouvelles têtes… c’est indispensable, un nouveau souffle !! Ce groupe ne s’est jamais apprécié !! », explique l'insider, qui ne voit pas comment les dirigeants de l'AS Saint-Étienne pourraient réellement relancer le club dans un énorme coup de balai dans le vestiaire. Pour l'instant, Ivan Gazidis, le patron de l'ASSE s'est contenté de dire des banalités au micro de Ligue 1+, ne voulant probablement pas trop en dire. Mais une fois le calme revenu, il ne fait nul doute que la tempête va s'abattre sur Saint-Étienne, compte tenu de l'énorme investissement financier fait par Larry Tanenbaum depuis deux ans.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

OM : Greenwood contre la DNCG, son prix s'écroule

blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

et dommage , pas de derby la saison prochaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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