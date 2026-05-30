ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après l'échec à Nice pour voir les premières révélations sur l'état de l'ASSE. Alors que les Stéphanois devront attendre au moins un an avant de retrouver la Ligue 1, on en sait plus sur l'état du groupe de Philippe Montanier.

Après l'arrivée de l'entraîneur français sur le banc des Verts à la place d'Eirik Horneland, les supporters stéphanois ont vécu un état de grâce assez incroyable puisque leur équipe a enchaîné les victoires. Mais d'un seul coup, et plus précisément à Bastia, alors lanterne rouge, la belle mécanique mise en place par Philippe Montanier s'est grippée, et cela s'est enchaîné, pour en arriver à la défaite 4-1 vendredi soir à Nice. Dans la foulée du match, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a jugé « indécent » de parler de sa propre situation, même s'il est bien conscient que son avenir à Geoffroy-Guichard risque de rapidement s'assombrir. Mais, via les réseaux sociaux, c'est Mohamed Toubache-Ter qui a apporté un éclairage différent sur la situation stéphanoise. L'insider, qui a des infos souvent sérieuses lorsqu'il s'agit de l'ASSE, jette une ombre sur l'ensemble des Verts.

L'ASSE n'était pas une vraie équipe

Mohamed Toubache-Ter affirme sur X (anciennement Twitter) que l'effectif stéphanois n'a jamais réellement formé une équipe et que le naufrage de fin de saison l'a malheureusement confirmé. Pour régler tout cela, il ne voit qu'une seule solution. « Du côté de Sainté, faut DÉGAGER l’ensemble des joueurs du Gardien à l’attaquant !! Quand je dis « dégager », y a rien de méchant, hein, mais faut de nouvelles têtes… c’est indispensable, un nouveau souffle !! Ce groupe ne s’est jamais apprécié !! », explique l'insider, qui ne voit pas comment les dirigeants de l'AS Saint-Étienne pourraient réellement relancer le club dans un énorme coup de balai dans le vestiaire. Pour l'instant, Ivan Gazidis, le patron de l'ASSE s'est contenté de dire des banalités au micro de Ligue 1+, ne voulant probablement pas trop en dire. Mais une fois le calme revenu, il ne fait nul doute que la tempête va s'abattre sur Saint-Étienne, compte tenu de l'énorme investissement financier fait par Larry Tanenbaum depuis deux ans.