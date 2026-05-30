Nice récupère un ancien de l'AC Milan
Geoffrey Moncada va signer à Nice

Nice a trouvé à Milan le remplaçant de Grégory Lorenzi

OGC Nice30 mai , 10:40
parClaude Dautel
0
Originaire des Alpes-Maritimes, Geoffrey Moncada a rejoint l'AC Milan en 2018. Mais, le directeur technique des Rossoneri a été débarqué comme l'ensemble du staff après le fiasco de cette saison en Serie A et il s'apprête à signer à l'OGC Nice.
Grégory Lorenzi ayant finalement décidé de rejoindre l'Olympique de Marseille, malgré un contrat déjà signé avec Nice, le club azuréen était en quête d'un directeur sportif suite au départ annoncé de Florian Maurice. A en croire L'Equipe, l'OGC Nice a désormais trouvé l'heureux élu en la personne de Geoffrey Moncada. Passé à l'AS Monaco, dont il était supporter, comme recruteur, il avait rejoint l'AC Milan dont il était même devenu le directeur technique en 2023. Cependant, la saison s'est terminée de façon terrible pour l'équipe milanaise, battue à domicile et finalement privée de Ligue des champions. Le board de l'AC Milan a décidé de limoger Massimiliano Allegri, mais également l'ensemble des décideurs du secteur sportif, à l'exception de Zlatan Ibrahimovic. Geoffrey Moncada s'est donc retrouvé sur le marché il y a quelques jours, mais il va rapidement retrouver du travail.

Nice n'a pas traîné à trouver son directeur sportif

Les dirigeants niçois et Geoffrey Moncada ont rapidement trouvé un accord, mais il fallait évidemment que le Gym se maintienne en Ligue 1 pour que les choses se concrétisent. A 39 ans, le natif d'Antibes devrait s'engager lundi avec l'OGC Nice où il travaillera en concertation avec Roger Ricort, ancien directeur sportif historique de Nice au début des années 2000 et qui est désormais très proche de Maurice Cohen, vice-président délégué de l'OGC Nice, aux côtés de Jean-Pierre Rivère. Après une saison très chaotique, mais qui s'est terminée de la meilleure des manières, Nice va désormais pouvoir se reconstruire, même s'il y a toujours des incertitudes sur la vente possible du club.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

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blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

et dommage , pas de derby la saison prochaine !

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