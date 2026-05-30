Nice a trouvé à Milan le remplaçant de Grégory Lorenzi

Originaire des Alpes-Maritimes, Geoffrey Moncada a rejoint l'AC Milan en 2018. Mais, le directeur technique des Rossoneri a été débarqué comme l'ensemble du staff après le fiasco de cette saison en Serie A et il s'apprête à signer à l'OGC Nice.

L'Equipe, l'OGC Nice a désormais trouvé l'heureux élu en la personne de Geoffrey Moncada. Passé à l'AS Monaco, dont il était supporter, comme recruteur, il avait rejoint l'AC Milan dont il était même devenu le directeur technique en 2023. Cependant, la saison s'est terminée de façon terrible pour l'équipe milanaise, battue à domicile et finalement privée de Ligue des champions. Le board de l'AC Milan a décidé de limoger Massimiliano Allegri, mais également l'ensemble des décideurs du secteur sportif, à l'exception de Zlatan Ibrahimovic. Geoffrey Moncada s'est donc retrouvé sur le marché il y a quelques jours, mais il va rapidement retrouver du travail. Grégory Lorenzi ayant finalement décidé de rejoindre l'Olympique de Marseille, malgré un contrat déjà signé avec Nice , le club azuréen était en quête d'un directeur sportif suite au départ annoncé de Florian Maurice. A en croire, l'OGC Nice a désormais trouvé l'heureux élu en la personne de Geoffrey Moncada. Passé à l'AS Monaco, dont il était supporter, comme recruteur, il avait rejoint l'AC Milan dont il était même devenu le directeur technique en 2023. Cependant, la saison s'est terminée de façon terrible pour l'équipe milanaise, battue à domicile et finalement privée de Ligue des champions. Le board de l'AC Milan a décidé de limoger Massimiliano Allegri, mais également l'ensemble des décideurs du secteur sportif, à l'exception de Zlatan Ibrahimovic. Geoffrey Moncada s'est donc retrouvé sur le marché il y a quelques jours, mais il va rapidement retrouver du travail.

Nice n'a pas traîné à trouver son directeur sportif