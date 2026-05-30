OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Buteur vendredi soir avec l'OGC Nice, Kaïl Boudache ne laissera pas son club en Ligue 2. Mais le jeune attaquant azuréen est désormais attendu à Lyon pour signer son premier contrat professionnel.

Kaïl Boudache n'a pas masqué son bonheur en marquant l'un des quatre buts niçois face à l'AS Saint-Étienne. Car même s'il a décidé de refuser l'offre de son club formateur, l'attaquant de 19 ans souhaitait tout de même partir sur une bonne note, d'autant qu'il avait face à lui les Verts, ennemis jurés de son futur club. En effet, c'est désormais sous le maillot de l'Olympique Lyonnais que Kaïl Boudache va exercer son métier. Journaliste pour L'Équipe, Flavien Trésarrieu a confirmé ces dernières heures que le jeune ailier niçois sera ce lundi dans la capitale des Gaules pour signer son premier contrat professionnel de trois ans avec l'OL.

« Kaïl Boudache doit s'engager lundi avec l'OL. Le jeune attaquant formé au Gym va signer son premier contrat professionnel, d'une durée de trois ans », annonce le journaliste. Il est vrai que l'attaquant niçois a déjà passé sa visite médicale à Lyon il y a quelques semaines, histoire de ne pas perdre de temps. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est évidemment une formidable affaire, et c'est surtout l'une des premières fois que l'OL prend un jeune joueur de Nice, ce qui avait été plutôt l'inverse ces dernières saisons. A noter que la carrière de Kaïl Boudache est gérée par Vadim Vasilyev, propriétaire de l’agence VV Consulting et ancien président de l'AS Monaco.