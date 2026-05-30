Boudache attendu à Lyon
L'OL fera signer Boudache lundi

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

OL30 mai , 9:40
parClaude Dautel
4
Buteur vendredi soir avec l'OGC Nice, Kaïl Boudache ne laissera pas son club en Ligue 2. Mais le jeune attaquant azuréen est désormais attendu à Lyon pour signer son premier contrat professionnel.
Kaïl Boudache n'a pas masqué son bonheur en marquant l'un des quatre buts niçois face à l'AS Saint-Étienne. Car même s'il a décidé de refuser l'offre de son club formateur, l'attaquant de 19 ans souhaitait tout de même partir sur une bonne note, d'autant qu'il avait face à lui les Verts, ennemis jurés de son futur club. En effet, c'est désormais sous le maillot de l'Olympique Lyonnais que Kaïl Boudache va exercer son métier. Journaliste pour L'Équipe, Flavien Trésarrieu a confirmé ces dernières heures que le jeune ailier niçois sera ce lundi dans la capitale des Gaules pour signer son premier contrat professionnel de trois ans avec l'OL.
« Kaïl Boudache doit s'engager lundi avec l'OL. Le jeune attaquant formé au Gym va signer son premier contrat professionnel, d'une durée de trois ans », annonce le journaliste. Il est vrai que l'attaquant niçois a déjà passé sa visite médicale à Lyon il y a quelques semaines, histoire de ne pas perdre de temps. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est évidemment une formidable affaire, et c'est surtout l'une des premières fois que l'OL prend un jeune joueur de Nice, ce qui avait été plutôt l'inverse ces dernières saisons. A noter que la carrière de Kaïl Boudache est gérée par Vadim Vasilyev, propriétaire de l’agence VV Consulting et ancien président de l'AS Monaco.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

OM : Greenwood contre la DNCG, son prix s'écroule

blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

et dommage , pas de derby la saison prochaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
16
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17
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18
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173438233276-44

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