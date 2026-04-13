OM : Une finale Bodmer-Fournier pour remplacer Benatia

Mathieu Bodmer et Julien Fournier sont deux noms très sérieux suivis par l’OM pour remplacer Medhi Benatia. Le club olympien a aussi un oeil sur Florent Ghisolfi et Grégory Lorenzi, deux pistes moins chaudes.

Après avoir trouvé son président en la personne de Stéphane Richard, présenté vendredi au Vélodrome, Frank McCourt doit maintenant nommer le futur directeur sportif qui aura la lourde responsabilité de remplacer Medhi Benatia . Le Marocain, démissionnaire depuis le 15 février dernier, a été convaincu par le patron américain de l’OM de poursuivre l’aventure jusqu’à la fin de la saison. Mais son départ au mois de juin ne fait aucun doute, d’autant qu’il a été confirmé la semaine dernière par Frank McCourt. Les dirigeants olympiens sont donc en quête de son successeur.

Comme pour le choix du président, une agence a été mandatée (Excel Sports Management) pour trouver la perle rare même si le choix final reviendra à Stéphane Richard et à Frank McCourt. Selon La Provence, quatre noms émergent ces derniers jours. Passé par Lens, Nice, Rome et maintenant Sunderland, Florent Ghisolfi a été sondé. Mais l’aventure anglaise de l’Aubagnais de 41 ans se déroule bien, raison pour laquelle il n’a pas donné suite à l’intérêt de l’OM.

Grégory Lorenzi, en poste à Brest, club qu’il devrait quitter à la fin de la saison, est une autre piste suivie par les dirigeants phocéens même si elle n’est pas encore très chaude pour le moment. Deux autres noms pourraient être plus crédibles. En premier lieu celui de Julien Fournier, 52 ans, qui dispose d’une très grosse expérience de la Ligue 1 et de l’Olympique de Marseille où il a été secrétaire général du club de 2004 à 2009 sous la direction de Pape Diouf.

Directeur général puis directeur sportif de Nice jusqu’en 2022, il incarne le portrait-robot idéal aux yeux des dirigeants de l’OM : expérience, homme de projet, rigoureux financièrement et qui connaît la Ligue 1 sur le bout des doigts. Son profil pourrait faire l’unanimité, tout comme celui d’un directeur sportif moins expérimenté mais qui réalise des miracles avec de faibles moyens au Havre : Mathieu Bodmer.

La piste Mathieu Bodmer est creusée

L’ancien joueur du PSG est un nom qui « circule » également de manière active à l’OM ces derniers jours. Son profil est intéressant et le voir dans un plus gros club avec des moyens plus importants pourrait être intéressant au vu du travail colossal qu’il a réalisé au Havre. Les recherches vont se poursuivre dans les prochains jours, mais La Provence explique que le classement final de l’OM, et par conséquent la qualification ou non en Ligue des Champions, pourrait avoir une grosse influence sur le choix final du directeur sportif à Marseille.