PSG : Désiré Doué le nouveau chouchou de la France

Soutenus avant le Mondial 2026, les joueurs de l’équipe de France bénéficient d’une belle cote de popularité dans l’Hexagone. Parmi eux, le Parisien Désiré Doué fait partie des plus appréciés.

Ça fait super plaisir de savoir que tous les Français me soutiennent et m'apprécient », a savouré le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain auprès de RTL. Ousmane Dembélé a de la concurrence chez ses propres coéquipiers. Dans un récent sondage réalisé par Odoxa, l’ailier tricolore arrive en tête au classement des Bleus les plus appréciés en France. Viennent ensuite le capitaine Kylian Mbappé, le sourire radieux de N’Golo Kanté… et la surprise Désiré Doué. «», a savouré le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain auprès de RTL.

Flatté, l’ancien joueur du Stade Rennais en a profité pour s’adresser à ses nombreux admirateurs. « Il faut qu'ils sachent que l'équipe de France, pour moi ça a toujours été un rêve, a confié le meilleur espoir de Ligue 1. J'y suis et je vais me battre pour mon pays. C'est une immense fierté, je vais toujours tout donner pour la France. Je n'avais pas cette information mais ça fait forcément chaud au coeur. » D’autant que Désiré Doué ne cherche pas forcément les faveurs des supporters.

« Si mon image en dehors du terrain est importante ? Oui, bien sûr. Je pense que la première choses dans la vie, et ce que m'ont inculqué mes parents, c'est une bonne éducation. C'est primordial, a-t-il souligné. C'est très important d'être respectueux vis-à-vis de tout le monde, premièrement, pour après se respecter soi-même. J'essaye d'être moi-même, je n'essaye pas de jouer un rôle. J'essaye aussi d'être honnête avec mes émotions, avec ce que je transmets sur le terrain et en dehors. Je n'ai jamais été quelqu'un qui aime parler longtemps devant les caméras. Mais quand il faut le faire, je sais aussi le faire. » Les Français valident, tout comme le sélectionneur attentif au bon comportement de ses hommes.