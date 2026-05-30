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PSG : Désiré Doué le nouveau chouchou de la France

Equipe de France30 mai , 11:00
parEric Bethsy
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Soutenus avant le Mondial 2026, les joueurs de l’équipe de France bénéficient d’une belle cote de popularité dans l’Hexagone. Parmi eux, le Parisien Désiré Doué fait partie des plus appréciés.
Ousmane Dembélé a de la concurrence chez ses propres coéquipiers. Dans un récent sondage réalisé par Odoxa, l’ailier tricolore arrive en tête au classement des Bleus les plus appréciés en France. Viennent ensuite le capitaine Kylian Mbappé, le sourire radieux de N’Golo Kanté… et la surprise Désiré Doué. « Ça fait super plaisir de savoir que tous les Français me soutiennent et m'apprécient », a savouré le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain auprès de RTL.

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Flatté, l’ancien joueur du Stade Rennais en a profité pour s’adresser à ses nombreux admirateurs. « Il faut qu'ils sachent que l'équipe de France, pour moi ça a toujours été un rêve, a confié le meilleur espoir de Ligue 1. J'y suis et je vais me battre pour mon pays. C'est une immense fierté, je vais toujours tout donner pour la France. Je n'avais pas cette information mais ça fait forcément chaud au coeur. » D’autant que Désiré Doué ne cherche pas forcément les faveurs des supporters.
« Si mon image en dehors du terrain est importante ? Oui, bien sûr. Je pense que la première choses dans la vie, et ce que m'ont inculqué mes parents, c'est une bonne éducation. C'est primordial, a-t-il souligné. C'est très important d'être respectueux vis-à-vis de tout le monde, premièrement, pour après se respecter soi-même. J'essaye d'être moi-même, je n'essaye pas de jouer un rôle. J'essaye aussi d'être honnête avec mes émotions, avec ce que je transmets sur le terrain et en dehors. Je n'ai jamais été quelqu'un qui aime parler longtemps devant les caméras. Mais quand il faut le faire, je sais aussi le faire. » Les Français valident, tout comme le sélectionneur attentif au bon comportement de ses hommes.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

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Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

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blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

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et dommage , pas de derby la saison prochaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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