TV : PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?

Avant de basculer pour de bon vers la Coupe du Monde 2026, tous les fans de football vont suivre avec attention la grande finale de la Ligue des Champions, qui opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal ce week-end.

Quelle heure pour PSG - Arsenal ?

samedi 30 mai à 18h00 à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). L’arbitre sera l’Allemand Daniel Siebert. C’est la grande finale que tout le monde attend ! Le Paris Saint-Germain contre Arsenal, c’est le choc entre les deux meilleures équipes d’Europe cette saison. Champions dans leurs pays respectifs, le PSG et Arsenal vont s’affronter pour viser le fauteuil de meilleur club européen. Pour se départager, ils vont se disputer la finale de la Ligue des Champions. Ce grand rendez-vous de la saison de foot se déroulera ceà la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). L’arbitre sera l’Allemand Daniel Siebert.

Sur quelles chaînes suivre PSG - Arsenal ?

Habituellement disputée en soirée, cette finale de la Ligue des Champions 2026 entre Paris et Arsenal se jouera donc à 18h00, afin de toucher une audience mondiale plus élevée . En France, cette finale sera diffusée en clair et en gratuit sur M6, tout en étant proposée sur Canal+, la chaîne de la C1 tout au long de la saison.

Les compos probables de PSG - Arsenal :

Vainqueur de la première LDC de son histoire en 2025, le club de la capitale française espère bien réaliser un doublé historique samedi. Mais face à Arsenal, que le PSG avait battu en demi-finales la saison passée, la tâche du PSG ne sera pas aisée. Champion de France depuis une dizaine de jours, Paris a bien eu le temps de préparer sa finale. Pour cette rencontre, Luis Enrique disposera d’un groupe au complet, sans Ndjantou.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi ou Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

La semaine passée, Arsenal s’est libéré d’un énorme poids en remportant la Premier League pour la première fois depuis 2004. Sous les ordres de Mikel Arteta, Arsenal réalise donc une énorme saison. Mais pour couronner le tout, le club londonien ambitionne maintenant de s’adjuger la première Ligue des Champions de son histoire, 20 ans après sa seule et unique finale perdue face au Barça. Pour cela, les Gunners vont devoir dominer l’ogre parisien, champion d’Europe en titre. Lors de ce match, Arteta ne pourra pas compter sur White.

La compo probable d’Arsenal : Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard ou Eze, Trossard - Havertz.