Balerdi va quitter l'OM
Leonardo Balerdi - Olympique de Marseille

OM: Balerdi s'en va, Marseille attend 30ME

OM13 avr. , 13:00
parClaude Dautel
5
Leonardo Balerdi et l'OM, c'est bientôt une histoire terminée. Le défenseur argentin va quitter Marseille, qui en contrepartie espère faire une grosse affaire financière.
Souvent critiqué par les supporters phocéens ces derniers mois, après des performances d'un niveau peu compatibles avec un club comme l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a décidé, en accord avec le club, de partir à la fin de la saison. L'information de La Provence est confirmée par FootMercato, qui précise que le clan Balerdi et les dirigeants de l'OM ont convenu qu'après six saisons passées à Marseille, le défenseur argentin, devenu capitaine, n'irait pas au bout de son contrat jusqu'en 2028. Ce départ n'est pas non plus la surprise du siècle, Leonardo Balerdi étant régulièrement impliqué dans les plus gros échecs de l'Olympique de Marseille, notamment en Coupe de France. Lors des piteuses éliminations face à Annecy, et plus récemment contre Toulouse, au Vélodrome, le défenseur phocéen avait notamment manqué son tir au but.

Balerdi c'est 30ME et plus 70ME

Cependant, si Medhi Benatia, en accord avec Stéphane Richard, a décidé de valider un bon de sortie pour Leonardo Balerdi, cela ne sera pas gratuitement. Même si la valeur du joueur argentin est estimée désormais à 18 millions d'euros par Transfermarkt, l'Olympique de Marseille pense pouvoir en tirer 30 millions d'euros ou plus. On est loin des 70 millions d'euros évoqués l'été dernier par Loïc Tanzi sur le plateau de la chaîne L'Equipe, même si déjà il faudra trouver un club susceptible de placer 30ME sur un joueur qui n'incite pas à la sérénité sur le plan défensif. Mais du côté de Marseille, on espère surtout que Leonardo Balerdi sera retenu avec l'équipe d'Argentine pour disputer la prochaine Coupe du Monde. S'il est retenu par Lionel Scaloni, et surtout s'il brille durant le Mondial, alors Balerdi pourrait prendre encore plus de valeur.

Les supporters de l'OM ne voulaient plus de Balerdi

Mais cela fait beaucoup de si pour un joueur qui n'est plus réellement en odeur de sainteté dans les tribunes du Vélodrome. Nombreux sont les supporters de l'OM à penser que Leonardo Balerdi est souvent fort contre les faibles, et faible contre les forts. Une image qui lui colle désormais à la peau et qui a probablement poussé le joueur et le club à s'entendre pour un départ en fin de saison à deux ans de la fin de son contrat.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts0
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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J'ai vu le match... Et je reitere que Lorient etait en mode cool!

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Qu'ai je dit de faux? Ca ferait pas 7 saisons de suite sans champions league si pas de qualif? Et tu crois vraiment que ca serait un cadeau de se qualifier en champions league avec cet effectif qui va de plus perdre ses rares valeurs marchandes??

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Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

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Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

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Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
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53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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