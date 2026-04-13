OM: Balerdi s'en va, Marseille attend 30ME

Leonardo Balerdi et l'OM, c'est bientôt une histoire terminée. Le défenseur argentin va quitter Marseille, qui en contrepartie espère faire une grosse affaire financière.

est confirmée par FootMercato, qui précise que le clan Balerdi et les dirigeants de l'OM ont convenu qu'après six saisons passées à Marseille, le défenseur argentin, devenu capitaine, n'irait pas au bout de son contrat jusqu'en 2028. Ce départ n'est pas non plus la surprise du siècle, Leonardo Balerdi étant régulièrement impliqué dans les plus gros échecs de l'Olympique de Marseille, notamment en Coupe de France. Lors des piteuses éliminations face à Annecy, et plus récemment contre Toulouse, au Vélodrome, le défenseur phocéen avait notamment manqué son tir au but. Souvent critiqué par les supporters phocéens ces derniers mois, après des performances d'un niveau peu compatibles avec un club comme l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a décidé, en accord avec le club, de partir à la fin de la saison. L'information de La Provence est confirmée par FootMercato, qui précise que le clan Balerdi et les dirigeants de l'OM ont convenu qu'après six saisons passées à Marseille, le défenseur argentin, devenu capitaine, n'irait pas au bout de son contrat jusqu'en 2028. Ce départ n'est pas non plus la surprise du siècle, Leonardo Balerdi étant régulièrement impliqué dans les plus gros échecs de l'Olympique de Marseille, notamment en Coupe de France. Lors des piteuses éliminations face à Annecy, et plus récemment contre Toulouse, au Vélodrome, le défenseur phocéen avait notamment manqué son tir au but.

Balerdi c'est 30ME et plus 70ME

Cependant, si Medhi Benatia, en accord avec Stéphane Richard, a décidé de valider un bon de sortie pour Leonardo Balerdi, cela ne sera pas gratuitement. Même si la valeur du joueur argentin est estimée désormais à 18 millions d'euros par Transfermarkt, l'Olympique de Marseille pense pouvoir en tirer 30 millions d'euros ou plus. On est loin des 70 millions d'euros évoqués l'été dernier par Loïc Tanzi sur le plateau de la chaîne L'Equipe, même si déjà il faudra trouver un club susceptible de placer 30ME sur un joueur qui n'incite pas à la sérénité sur le plan défensif. Mais du côté de Marseille, on espère surtout que Leonardo Balerdi sera retenu avec l'équipe d'Argentine pour disputer la prochaine Coupe du Monde. S'il est retenu par Lionel Scaloni, et surtout s'il brille durant le Mondial, alors Balerdi pourrait prendre encore plus de valeur.

Les supporters de l'OM ne voulaient plus de Balerdi

Mais cela fait beaucoup de si pour un joueur qui n'est plus réellement en odeur de sainteté dans les tribunes du Vélodrome. Nombreux sont les supporters de l'OM à penser que Leonardo Balerdi est souvent fort contre les faibles, et faible contre les forts. Une image qui lui colle désormais à la peau et qui a probablement poussé le joueur et le club à s'entendre pour un départ en fin de saison à deux ans de la fin de son contrat.