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Robinio Vaz

OM : 25 millions d'euros qui font sourire McCourt

OM30 mai , 10:00
parMehdi Lunay
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Le duo Stéphane Richard-Grégory Lorenzi est chargé de tout reconstruire à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a raté sa saison sportivement et financièrement. Néanmoins, l'OM a quand même réussi l'affaire de l'année en janvier.
L'Olympique de Marseille avance dans le flou cet été. Les Phocéens ont totalement changé leur équipe dirigeante avec Stéphane Richard comme nouveau président et Grégory Lorenzi comme nouveau directeur sportif. Ils prennent en main un OM en déficit sur le plan financier. La faute aux nombreux transferts de l'été précédent et à la non-qualification en Ligue des champions. Il faudra être malin au mercato et se démarquer de leurs prédécesseurs Pablo Longoria et Medhi Benatia. Les deux hommes n'ont pas toujours été très inspirés pendant leur mandat.

Robinio Vaz à la Roma, l'OM a frappé fort

On leur reproche notamment les trop nombreux mouvements dans l'effectif marseillais. L'Espagnol était réputé pour vendre très rapidement les valeurs marchandes de l'OM. Ce fut le cas avec Robinio Vaz l'hiver dernier. Cette vente avait frustré les supporters olympiens mais elle s'avère être une idée de génie. Journaliste pour Sky Sports Italia et spécialiste de la Ligue 1, Gianluigi Bagnulo a salué les qualités de négociateur des Marseillais dans ce dossier. Pour lui, le prix payé par l'AS Rome (25 millions d'euros avec bonus) était trop élevé.
« Je dois dire que j'ai été très surpris par le prix payé par la Roma pour Robinio Vaz. Non pas que le joueur ne le vaille pas en général, mais il ne le valait certainement pas à ce moment-là. […] Il est encore très brut techniquement, avec tout à progresser, donc ce montant m'a immédiatement paru excessif. Ensuite, je pense qu'il y a une différence entre arriver en plein mercato hivernal, ne pas connaître le championnat, ne pas parler la langue, tout se fait sur le tas, il faut se débrouiller vite, et passer par toute la préparation estivale, avec Gasperini à ses côtés, qui explique son style de jeu, ses mouvements, ce qu'il attend de lui, c'est une autre histoire. Je n'aurais pas tendance à l'écarter d'emblée, mais j'avais quelques doutes », a t-il expliqué en interview pour le média Te la do io Tokyo.

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L'argent récolté pour Robinio Vaz devrait bien aider Grégory Lorenzi cet été. Comme quoi, Pablo Longoria et Medhi Benatia n'ont pas laissé que des cadavres dans les armoires de l'OM.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

OM : Greenwood contre la DNCG, son prix s'écroule

blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

et dommage , pas de derby la saison prochaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
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17
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18
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173438233276-44

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