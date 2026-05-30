PSg-Arsenal, la finale
Le PSG affronte Arsenal en finale

PSG-Arsenal : Paris dévoile un formidable clip à quelques heures de la finale

PSG30 mai , 9:20
parClaude Dautel
4
L'an dernier, le Paris Saint-Germain avait mis en ligne un magnifique clip réalisé avec une violoniste juste avant la finale face à l'Inter. Cette vidéo avait été likée par des millions de personnes, au-delà même des amateurs de football. Alors, à quelques heures de la finale contre Arsenal, le club de la capitale a récidivé avec un nouveau clip mettant cette fois en valeur des danseurs classiques et modernes. Et c'est encore une fois une réussite.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

OM : Greenwood contre la DNCG, son prix s'écroule

blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

et dommage , pas de derby la saison prochaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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