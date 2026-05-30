PSG-Arsenal : Paris dévoile un formidable clip à quelques heures de la finale

L'an dernier, le Paris Saint-Germain avait mis en ligne un magnifique clip réalisé avec une violoniste juste avant la finale face à l'Inter. Cette vidéo avait été likée par des millions de personnes, au-delà même des amateurs de football. Alors, à quelques heures de la finale contre Arsenal, le club de la capitale a récidivé avec un nouveau clip mettant cette fois en valeur des danseurs classiques et modernes. Et c'est encore une fois une réussite.