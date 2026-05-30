Raheem Sterling arrêté pour conduite sous l'influence de stupéfiants

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin
Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.
blabla. blablabla. blablablabla
Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance
et dommage , pas de derby la saison prochaine !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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