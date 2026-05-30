Raheem Sterling dans une sale situation
Raheem Sterling arrêté par la police

Raheem Sterling arrêté pour conduite sous l'influence de stupéfiants

Premier League30 mai , 10:20
parClaude Dautel
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Victime d'un accident de la route au volant de sa Lamborghini, jeudi matin en Angleterre, Raheem Sterling a été interpellé par la police. Il s'avère que l'ancien international anglais, qui évolue désormais aux Pays-Bas, conduisait sous l'influence de stupéfiants.
Agé de 31 ans, Raheem Sterling fait la Une des tabloïds anglais ce samedi. Et pas pour une bonne raison. En effet, les médias anglais révèlent que le joueur aux 82 sélections avec l'Angleterre, qui évolue désormais à Feyenoord, a été arrêté jeudi matin sur une route du Hampshire après avoir détruit son bolide dans un accident de la route. Les policiers ont procédé à des contrôles et il s'est avéré que Sterling est soupçonné de conduire sous l'effet produit stupéfiant dont la nature n'a pas été révélée, mais que le joueur avait en sa possession au moment de l'accident.
Le Sun en dit un peu plus sur le rapport fait par la police. « Il est soupçonné de conduite sous l'influence de stupéfiants, de conduite dangereuse, de possession d'une drogue de classe C et de refus de fournir un échantillon salivaire. Il a été libéré sous caution en attendant la suite de l'enquête. Les drogues de classe C comprennent des tranquillisants comme le Valium, ainsi que des stéroïdes, du gaz hilarant et du GHB », précise le tabloïd anglais.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

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Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

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blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

ASSE : Première révélation explosive sur l'avenir des Verts

et dommage , pas de derby la saison prochaine !

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