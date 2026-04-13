OM : Le Vélodrome puis la vente du club, Rodolphe Saadé arrive

CMA CGM est bien le grand favori pour remplacer Orange en ce qui concerne le naming du Vélodrome. Une première étape pour la société de Rodolphe Saadé, avant un rachat du club à Frank McCourt.

Le contrat de naming entre l’Olympique de Marseille et Orange pour le Vélodrome arrive à son terme en juin prochain et la tendance n’est pas à une prolongation. Une nouvelle société devrait poser son nom sur l’enceinte du club phocéen dans les semaines à venir, et CMA CGM est le grandissime favori. Comme indiqué par Le Figaro ce week-end, la société de Rodolphe Saadé, qui est déjà sponsor maillot principal de l’OM, a toutes les chances de récupérer le naming du stade . Une tendance confirmée par le journaliste Achille Ash.

Mais sur X, notre confrère va plus loin dans ses révélations. Selon lui, le naming de l’Orange Vélodrome n’est qu’une première étape pour CMA CGM avant d’entrer au capital du club. « Après le naming, prochaine étape l’actionnariat du club » a publié Achille Ash, précisant ensuite qu’il n’y avait « aucun problème particulier » pour qu'une société soit à la fois actionnaire d’un club et partenaire pour le naming du stade. La montée en puissance de CMA CGM à l’Olympique de Marseille se confirme et semble donc imminente.

Rien de vraiment surprenant puisque ces dernières semaines, Frank McCourt a officialisé sa volonté de trouver un investisseur capable de l’accompagner dans le développement de l’OM. La conférence de presse qui s’est tenue au Vélodrome vendredi aurait pu être l’occasion d’officialiser un nouveau partenaire financier. Le natif de Boston s’est finalement contenté de présenter le nouveau président Stéphane Richard à la presse.