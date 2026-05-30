OM : Il coule à Marseille, l'Europe se l'arrache

Arrivé tout droit d'Arsenal l'hiver dernier, Ethan Nwaneri a grandement déçu à Marseille. Le jeune milieu a coulé en même temps que l'OM. Cependant, sa cote au mercato n'a pas été affectée. L'Anglais est dans le viseur de plusieurs clubs, dont Côme.

Grand espoir d'Arsenal, Ethan Nwaneri s'est fait un nom chez les observateurs européens depuis plusieurs années. Quand l' Olympique de Marseille a obtenu son prêt en janvier, leur enthousiasme était au maximum. Une impression renforcée par son premier match sur la Canebière. Le jeune milieu anglais de 19 ans avait marqué contre Lens après un superbe raid individuel et une frappe précise. Néanmoins, la suite n'a pas été réjouissante pour lui. A l'image de son équipe, Nwaneri a été en grande difficulté sur les dernières semaines de la saison. Mais, cela n'affecte pas sa réputation en Europe.

Nwaneri chez la sensation italienne ?

Au contraire, le jeune gunner est sur les tablettes du club en vogue en Italie : Côme. Qualifiée pour la Ligue des champions, la formation lombarde vise son recrutement cet été selon le site TeamTalk. Un profil apprécié par Cesc Fabregas lui-même. L'entraîneur espagnol estime que Nwaneri pourrait remplacer le prodige Nico Paz, sur le départ. C'est flatteur pour l'Anglais au vu du flair démontré par l'équipe italienne sur les récents mercatos.