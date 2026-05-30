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Ethan Nwaneri

OM : Il coule à Marseille, l'Europe se l'arrache

Mercato30 mai , 11:30
parMehdi Lunay
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Arrivé tout droit d'Arsenal l'hiver dernier, Ethan Nwaneri a grandement déçu à Marseille. Le jeune milieu a coulé en même temps que l'OM. Cependant, sa cote au mercato n'a pas été affectée. L'Anglais est dans le viseur de plusieurs clubs, dont Côme.
Grand espoir d'Arsenal, Ethan Nwaneri s'est fait un nom chez les observateurs européens depuis plusieurs années. Quand l'Olympique de Marseille a obtenu son prêt en janvier, leur enthousiasme était au maximum. Une impression renforcée par son premier match sur la Canebière. Le jeune milieu anglais de 19 ans avait marqué contre Lens après un superbe raid individuel et une frappe précise. Néanmoins, la suite n'a pas été réjouissante pour lui. A l'image de son équipe, Nwaneri a été en grande difficulté sur les dernières semaines de la saison. Mais, cela n'affecte pas sa réputation en Europe.

Nwaneri chez la sensation italienne ?

Au contraire, le jeune gunner est sur les tablettes du club en vogue en Italie : Côme. Qualifiée pour la Ligue des champions, la formation lombarde vise son recrutement cet été selon le site TeamTalk. Un profil apprécié par Cesc Fabregas lui-même. L'entraîneur espagnol estime que Nwaneri pourrait remplacer le prodige Nico Paz, sur le départ. C'est flatteur pour l'Anglais au vu du flair démontré par l'équipe italienne sur les récents mercatos.
Finaliser le transfert ne sera pas aisé par contre. Côme vise un prêt avec option d'achat ou un transfert définitif. Mais, la concurrence est très fournie dans ce dossier et elle est surtout anglaise. Il y a Aston Villa, Newcastle, Everton ainsi que les promus Ipswich et Coventry. De quoi faire grimper le prix d'Ethan Nwaneri, devenu déjà l'une des attractions de l'été en Premier League. Un engouement qui ferait presque sourire à Marseille où on a déjà oublié la recrue phare de l'hiver dernier.
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
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14
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