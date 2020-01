Officiel : Franck Passi retrouve un banc en France

Dans : Ligue 2.

Ancien entraîneur de Marseille et de Lille, Franck Passi s’est officiellement engagé en faveur du Chamois Niortais, actuel 18e de Ligue 2.

« En arrivant au club, il retrouvera son fils Bryan Passi, recrue du dernier mercato estival, et aura comme objectif de maintenir le Chamois Niortais FC dans ce rude championnat qu’est la Domino’s Ligue 2. Il remplace donc Pascal Plancque un an jour pour jour après son arrivée et également le duo Faure/Tourenne qui aura assuré l’intérim. Le club remercie Franck qui a accepté de relever ce challenge. Il a signé aujourd’hui et ce jusqu’à la fin de la saison, et sera accompagné de son adjoint Thomas Fernandez. Il prendra en charge l’entrainement dès la séance de demain matin. Bienvenue à toi Franck, et allez Chamois » explique le club de Ligue 2 dans un communiqué publié il y a quelques minutes.