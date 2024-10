Un mercato de fou au Paris FC, « ‍24 heures de bêtises ‍»

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

Actuel leader de la Ligue 2, le Paris FC va entrer dans une nouvelle ère avec le rachat du club par Bernard Arnault, lequel va s’associer à Red Bull dans ce projet colossal. De quoi espérer un mercato de folie dès le mois de janvier ? Le club francilien n’entend pas brûler les étapes.

Un deuxième grand club dans la capitale pour concurrencer le Paris Saint-Germain, le projet prend forme. Actuellement en tête du championnat de Ligue 2, le Paris FC va entrer dans une nouvelle galaxie avec le rachat du club par le milliardaire français Bernard Arnault, patron de LVMH, qui va s’associer à Red Bull. Actuel président du club, Pierre Ferracci va rester dans un premier temps actionnaire minoritaire. Et en attendant l’officialisation du rachat par Bernard Arnault, c’est à l’actuel patron du sportif au PFC, son fils cadet, de répondre aux interrogations des supporters et des médias, notamment au sujet du mercato hivernal qui se profile.

Le Paris FC ne fera pas de folie cet hiver

Le Paris FC a-t-il l’intention, comme cela a déjà été évoqué ces derniers jours, de se renforcer de manière importante au mois de janvier, afin d’assurer une montée en Ligue 1 ? La réponse de François Ferracci est claire, le club francilien ne fera pas voler les millions d’euros dès le mois de janvier au risque de chambouler son équipe, laquelle fait pour l’instant un quasi-sans faute en Ligue 2. « Contrairement à certaines bêtises que j’entends depuis 24h sur différents médias, nous n’avons pas du tout l’intention de faire un mercato d’hiver conséquent. Nous avons construit depuis plus d’un an un groupe de grande qualité et je n’ai certainement pas l’intention de changer de cap. Nous n’aurons pas la folie des grandeurs qu’on nous attribue au risque d’aller vers des choses incohérentes. De manière générale je ne peux qu’encourager les gens à vérifier leurs informations » a précisé le fils du président Pierre Ferracci dans les colonnes du Parisien.

Pas d'annonce pour éviter de surpayer ?

Il s’agit maintenant de savoir si le directeur sportif du PFC dit vrai, ou si cette déclaration a surtout pour but de ne pas faire grimper les prix des joueurs potentiellement ciblés par le Paris FC. Car avec ce rachat et la présence d’un milliardaire tel que Bernard Arnault, le risque est clairement que le club parisien soit contraint de surpayer des joueurs et que les clubs vendeurs ainsi que les agents soient trop gourmands. Le PFC sera attendu au tournant sur ce point, raison pour laquelle François Ferracci refuse -pour l’instant- de faire de trop grosses annonces en matière de mercato.