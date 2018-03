Lens : « Battez vos adversaires au lieu de battre vos femmes »

Dans : Ligue 2, Lens.

Le Nord fait triste mine, et cela n’est pas passé inaperçu ce week-end. Après les terribles incidents à Lille, qui auraient pu provoquer des blessés et devraient déboucher sur des sanctions exemplaires, le football reprenait ses droits dans la région ce lundi à Lens. A l’occasion de la réception de Bourg en Ligue 2, les supporters « Sang et Or » ont aussi fait passer quelques messages musclés, sans toutefois aller jusque sur la pelouse pour frapper leurs propres joueurs. Les banderoles étaient néanmoins très explicites, et pas forcément très fines : « Allez les Chèvres », « Vous faites ch…, même les constipés », « battez vos adversaires au lieu de battre vos femmes », « respectez ce blason, on touche le fond » ou le très local « vous êtes comme une bière sans mousse, dégueulasse ».