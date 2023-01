L2 : Le Havre s'envole seul, l'ASSE respire un peu

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, 18e journée

Dans le choc du haut de tableau, le leader Le Havre a dominé Sochaux (3e) 1-0 sur un but tardif de Thiaré. Le HAC possède désormais 9 points d'avance sur Sochaux et 7 sur son dauphin Bordeaux. Les Girondins reviendront frustrés de Caen. Ils ont fait match nul 2-2 après avoir mené 0-2 sur un doublé de Maja en première période. Metz vient talonner ce beau monde. Les Messins se sont baladés à Nîmes 4-1 et sont 4e de L2, à 4 points des Bordelais.

Dans le bas de tableau, l'ASSE a signé un succès très important face à Laval 1-0. Krasso a fait un festival avant de servir sur un plateau Cafaro. Les Verts restent derniers avec 15 points, 4 points derrière le premier non-relégable Rodez. Les Ruthénois ont accroché le nul face à Niort 1-1 et laissent leur place dans la zone rouge à Dijon battu sur le fil à Paris 2-1. Niort les suit tout comme Nîmes et Saint-Etienne.