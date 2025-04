L2 ‍: Clermont vire Laurent Battles

Dans : Ligue 2.

Avant-dernier de Ligue 2, et donc relégable, le club de Clermont a décidé de débarquer Laurent Batlles à l'entame des cinq derniers matchs de la saison.

N'ayant plus gagné un seul match depuis le 10 janvier, et un précieux succès face à Martigues, Clermont a dégringolé au classement de Ligue 2 et depuis quelques jours, le club auvergnat est même relégable. Alors que la saison se termine, et que Clermont se déplace à Pau le week-end prochain, les dirigeants du club ont décidé de limoger Laurent Batlles et de le remplacer immédiatement par le directeur du centre de formation Sébastien Mazeyrat.

« À partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de la saison, la direction de l’équipe première est confiée à Sébastien Mazeyrat, avec pour objectif principal le maintien du club en Ligue 2 BKT. Jusqu’à présent, Sébastien Mazeyrat était directeur du Centre de Formation et entraîneur de l’équipe U16 du CF63. Arrivé au club en 2006, d’abord en tant que joueur au sein du groupe Ligue 2, il a ensuite embrassé la carrière d’entraîneur à partir de la saison 2012-2013, toujours au sein du Clermont Foot 63. S’il a dirigé l’équipe réserve durant une saison, on se souvient surtout qu’il était à la tête de l’équipe U18 ayant atteint la finale de la Coupe Gambardella en 2023, pour la première fois dans l’histoire du club. Sébastien Mazeyrat connaît parfaitement le club, ses valeurs et son histoire. Le CF63 est convaincu qu’il fera tout son possible pour aider le club et le sauver de la relégation », indique le 17e de Ligue 2.