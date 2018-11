L2 : Geoffrey Jourdren quitte Nancy à l'amiable

Dans : Ligue 2.

Un peu plus d'un an après sa signature à Nancy, Geoffrey Jourdren a été libéré de ses derniers mois de contrat ce lundi annonce le club lorrain, actuellement dernier de Ligue 2. « Geoffrey Jourdren et l’AS Nancy-Lorraine ont trouvé un accord pour résilier un contrat qui courrait jusqu’à la fin de cette saison. Arrivé en juillet 2017 pour pallier la blessure de Guy-Roland Ndy Assembe, Geoffrey Jourdren a disputé 23 matchs sous le maillot de l’AS Nancy-Lorraine », précise le club de Nancy. Geoffrey Jourdren n'aura jamais réussi à s'imposer dans l'Est, étant pris en en grippe par une partie des supporters du club lorrain, et surtout étant suspendu 10 matches lors de la saison passée suite à son expulsion contre Brest.