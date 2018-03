L2 : Décès de Thomas Rodriguez, Tours-VA reporté

Dans : Ligue 2.

Le Tours FC a annoncé ce vendredi le décès de l’un de ses jeunes joueurs prometteurs, Thomas Rodriguez. Ce pensionnaire du centre de formation âgé de 18 ans est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, et le club de Ligue 2 a communiqué dans la foulée à son sujet.

« C’est avec une extrême douleur que le Tours FC vous fait part du décès du jeune Thomas Rodriguez, pensionnaire du Centre de Formation, décès survenu dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mars 2018. Le Tours FC est anéanti face à ce drame, qui plonge le Club dans une immense tristesse. Thomas était arrivé en Touraine à l’aube de la saison 2016-2017 pour intégrer l’effectif des U19 Nationaux et y poursuivre sa progression au plus haut niveau au poste de milieu de terrain. Ses qualités footballistiques, son entrain et sa motivation faisaient de lui un joueur promis à un bel avenir professionnel.

Le club présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches, à tous les coéquipiers et amis de Thomas et leur apporte tout son soutien dans ces moments difficiles.

À la demande du club et avec l’accord des instances concernées, toutes les rencontres du week-end (Domino’s Ligue 2, National 3, U19 Nationaux, U17 Nationaux) sont reportées.

Repose en paix, Thomas », a fait savoir le Tours FC, alors qu’une cellule psychologique a été mise en place pour ses coéquipiers.