Un arbitre pro-OM, Monaco demande des aveux

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'AS Monaco n'a pas digéré le match nul 2-2 au Vélodrome, et estime que l'arbitre s'est doublement trompé en faveur de l'OM. Le club de la Principauté demande des comptes désormais.

L’AS Monaco a obtenu un point de son déplacement à Marseille ce samedi soir, ce qui est un très bon résultat quand on sait que le club de la Principauté a disputé le match à 10, et l’a terminé à 9. Deux cartons rouges et d’autres décisions arbitrales qui ont provoqué la colère de l’état-major de l’ASM, habituellement assez discret en Ligue 1 mais qui ne laisse pas passer cette rencontre. La preuve, selon L’Equipe, un courrier a été envoyé à la Ligue pour demander des comptes. Il y a deux énormes incompréhensions qui provoquent la colère à Monaco.

Deux situations qui posent problème

La réaction de Thiago Scuro après le nul accroché lors de #OMASM 👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 28, 2024

Tout d’abord l’expulsion directe de Maripan alors que, selon l’ASM, il n’est pas en position de dernier défenseur, couvert par Kehrer, et surtout Vitinha ne va pas en direction du but. Enfin, l’action du Marseillais Emran Soglo, qui s’en va pied en avant sur le genou de Kassoum Ouattara, et ne récolte qu’un carton jaune. Monaco ne comprend pas comment la VAR n’est pas intervenue sur ses deux situations pour faire savoir que Willy Delajod avait fait une erreur manifeste à chaque fois. Le club de la Principauté entend bien, comme certaines formations ont pu en bénéficier, avoir une explication de la part du responsable de l’arbitrage. Et que ce dernier explique pourquoi la VAR a soutenu la décision de l’arbitre central malgré les erreurs présumées. Et selon L’Equipe, l’ASM ne compte pas faire disparaitre les sanctions, mais au moins avoir l’aveu du corps arbitral que la prestation de Willy Delajod n’a pas été à la hauteur des attentes.