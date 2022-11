TV : Lorient - PSG, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le PSG doit s'imposer ce dimanche à Lorient pour reprendre cinq points d'avance sur le RC Lens. Un match à un horaire très spécial pour les footballeurs parisiens.

Quelle heure pour Lorient - PSG ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le match entre Lorient et Paris est un choc du championnat de France. Il faut dire que cette rencontre opposera le leader au quatrième de la L1 après 13 journées. Autant dire que ce FCL - PSG sera suivi avec beaucoup d’attention par les suiveurs du football français, qui se donnent rendez-vous ce dimanche 6 novembre à 13 heures. Cette rencontre, qui se jouera au Stade du Moustoir, sera arbitrée par Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre Lorient - PSG ?

Comme tous les gros clubs du championnat ce week-end, avant l’Olympico entre l’OM et l’OL, le PSG sera à l’affiche sur Amazon Prime Vidéo. Puisque cette rencontre de dimanche midi sera diffusée sur le Pass Ligue 1. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoît Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Samuel Ollivier et Jimmy Briand.

Les compos probables de Lorient - PSG :

Redescendu au classement après une série de trois matchs sans succès, dont une défaite face à Nice le week-end dernier (1-2), Lorient ambitionne de reprendre sa marche en avant en faisant un bon résultat face au PSG devant son public breton. Pour cela, Régis Le Bris pourra compter sur un groupe au complet ou presque, sans Abergel.

La compo probable de Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent - Diarra, Le Fée, Ponceau, Le Bris - Ouattara.

Solide leader de la L1 avec cinq points d’avance sur Lens, le PSG veut enchaîner une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues pour finir la première partie de saison en beauté à l’extérieur, avant de recevoir Auxerre au Parc pour l’ultime journée de L1 avant la Coupe du Monde. Mais pour arriver à ses fins, Christophe Galtier devra composer sans Fabian Ruiz, Kimpembe, Navas ni Messi, touché au tendon d'Achille.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes - Verratti, Vitinha, Renato Sanches - Soler - Neymar, Mbappé.

Christophe Galtier (entraîneur du PSG)

C’est à la fois très simple, mais c’est très fin. Cela joue dans un dispositif en 4-4-2 qui me fait énormément penser à ce que faisait Christian Gourcuff à Lorient. Régis doit prendre ça comme un compliment. On voit qu’il y a beaucoup de travail et l’équipe prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Je m’attends à un match très rythmé demain, contre une équipe vive, en alerte, technique, qui aime avoir le ballon et qui a un jeu très élaboré. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements de zones entre les uns et les autres, ils sont très forts dans les transitions. C’est une équipe qui va vouloir mettre beaucoup de pression.