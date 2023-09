TV ‍: PSG - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à leur entrée en lice en Coupe d’Europe cette semaine, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont se retrouver en Ligue 1 à l’occasion du premier Classique de la saison.

Quelle heure pour PSG – OM ?

Le match entre le PSG et l’OM est toujours à part dans une saison, même si depuis quelques saisons ce choc du championnat de France a un peu perdu de sa superbe. Peu importe, ce week-end, tous les suiveurs de la L1 auront les yeux rivés sur ce Classique qui se déroulera ce dimanche 24 septembre à 20h45 au Parc des Princes. L’arbitre sera Benoît Millot.

Sur quelle chaîne suivre PSG – OM ?

Comme chaque journée de Ligue 1, la grande messe du dimanche soir se déroulera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Ce Classique entre Paris et Marseille sera donc diffusé sur le Pass Ligue 1. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol, Jérôme Alonzo et Rai.

PSG / OM ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Dispositif spécial :

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Jérôme Alonzo et Rai

Thierry Henry sera l'invité

DSF en direct du Parc avec @MarinaLorenzo_ et F.Rouah pic.twitter.com/1eoKOu0Bc9 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 21, 2023

Les compos probables de PSG – OM :

Auteur d’une belle victoire en Ligue des Champions face à Dortmund cette semaine, le club de la capitale française va tenter de se racheter en L1 face à l’OM devant son public. Défait par Nice le week-end dernier (2-3), Paris aura à coeur de repartir de l’avant surtout face à son concurrent marseillais. Pour ce match, Luis Enrique pourra compter sur un groupe bien fourni, sans Asensio, Kimpembe ou Nuno Mendes.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Alors que la crise s'estompe du côté de Marseille, où Pablo Longoria va rester président sans Marcelino, qui a choisi de faire ses valises, l’un des matchs les plus importants de la saison arrive déjà pour les Olympiens. Toujours invaincu en L1, l’OM sort d’une belle performance sur la pelouse de l’Ajax en Europa League (3-3). Autant dire que Marseille ira à Paris avec l’ambition de bien faire. Surtout que Pancho Abardonado aura un bon groupe à sa disposition.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Veretout, Rongier, Ounahi - Harit, Aubameyang, Ndiaye.