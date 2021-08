TV : Omar da Fonseca proche de RMC, tant pis pour L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Les réseaux sociaux se sont enflammés suite au débat frontal entre quelques journalistes désolés de l'intervention d'Omar da Fonseca en fin de conférence de presse de Lionel Messi, et ceux qui trouvent que le consultant argentin a une réaction à la hauteur de l'événement.

En lançant quelques chants dans la salle de presse du Parc des Princes, alors que Lionel Messi et Nasser Al-Khelaifi avaient répondu à la dernière question des journalistes présents pour cet événement, Omar da Fonseca ne se doutait pas de ce que son attitude allait engendrer comme bruit sur les réseaux sociaux. C’est d’abord Vincent Duluc qui a tiré le premier, estimant que le consultant de BeInSports avait laissé penser au monde entier que les journalistes français étaient capables d’avoir un comportement de supporter incompatible avec leur fonction. Une position soutenue par d’autres journalistes. « Des applaudissements en conférence de presse, ça me pose toujours un problème.... La frontière entre « être supporter » ou journaliste.... La parole distribuée au compte-gouttes aux plus dociles », a ainsi lancé Pascale Lagorce, rédactrice en chef de France 3, ou bien encore Sébastien Tarrago, collègue de Vincent Duluc à L’Equipe. « je pense que les vrais journalistes présents n'ont pas applaudi... Seulement voilà : dans ces conférences de presse sont désormais invités tout un tas de gens... », a fait remarquer le journaliste du quotidien sportif.

.@RMCsport désire fortement le CONSULTANT PASSIONNÉ qui semble déranger les PISSE-FROID, @Omar_daFonseca !!



Les discussions sont plutôt avancées mais rien de fait pr le moment !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 12, 2021

Dans le camp d’en face, des journalistes d'un peu partout, mais aussi de la chaîne L’Equipe à l’image d’un Yoann Riou qui a adoré cette séquence. « Cette photo d'Omar Da Fonseca, par Alexis Réau (L'Equipe). La passion, l'amour. Loin des pisse-froid et des rabat-joies », a lancé celui qui commente en direct les matchs de football. On en était là de cette bataille à distance lorsque Mohamed Toubache-Ter a ramené la balle au centre en affirmant qu’Omar da Fonseca, toujours consultant pour BeInSports, pourrait s’engager sur RMC. « RMC sport désire fortement le CONSULTANT PASSIONNÉ qui semble déranger les PISSE-FROID, Omar da Fonseca !! Les discussions sont plutôt avancées mais rien de fait pr le moment !! », annonce le spécialiste du mercato sportif…et désormais médiatique.