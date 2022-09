TV : Monaco - OL, quelle heure et quelle chaîne pour suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Retombé dans ses travers face à Lorient cette semaine en match en retard, l’Olympique Lyonnais voudra se racheter sur la pelouse de Monaco lors de la grande messe du dimanche soir.

Quelle heure pour Monaco - OL ?

Monaco - Lyon est un vrai choc du championnat de France entre deux candidats au podium. Même si les deux clubs ne jouent pas la Coupe d’Europe, l’OL n’étant qualifié pour aucune des trois compétitions continentales, ce choc ASM - OL sentira bon le parfum européen. Ce match se disputera ce dimanche 11 septembre à 20h45 au Stade Louis-II. Il sera arbitré par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - OL ?

Comme d’habitude, ce match du dimanche soir entre Monaco et Lyon sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Benoit Cheyrou, alors que David Astorga sera en bord terrain. À noter que la présentation de cette affiche sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

Les compos probables de Monaco - OL :

Auteur de deux victoires de suite contre Nice en L1 et Belgrade en Europa League jeudi, Monaco voudra poursuivre sur sa lancée contre Lyon dimanche. Histoire de remonter au classement autour du Top 5, l’ASM de Philippe Clément pourra compter sur un groupe fourni, sans Volland ou Boadu.

La compo probable de Monaco : Nubel - Disasi, Maripan, Badiashile - Vanderson, Camara, Fofana, Caio Henrique - Golovin, Ben Yedder, Minamino.

Suite à un bon début de saison, l’OL pensait être sur la bonne voie pour réussir un joli parcours en L1. Mais sa défaite à Lorient mercredi a un peu tout gâché. Histoire de se racheter après ce premier revers de la saison, Lyon voudra gagner à Monaco. Un match lors duquel Peter Bosz fera sans Aouar, Boateng ou Pollersbeck.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Faivre, Lepenant, Caqueret - Tete, Lacazette, Toko Ekambi.