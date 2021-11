TV : Dégoûté, Canal+ compare Amazon à Médiapro

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Président du directoire du groupe Canal, Maxime Saada était auditionné ce jeudi matin dans le cadre de l’enquête parlementaire sur les droits TV.

Après être revenu sur le fiasco de Mediapro, le patron de Canal + a logiquement évoqué la situation actuelle avec la diffusion de la Ligue 1 par son groupe ainsi que par Amazon. Pour l’heure, le géant du e-commerce américain a fait le choix de ne pas communiquer ses audiences et tout laisse à penser que cela restera secret encore longtemps. Une chose est certaine, les matchs diffusés sur Prime Video sont moins visibles que ceux diffusés sur Canal +, qui brasse des millions d’abonnés. Afin d’augmenter la visibilité de la Ligue 1, Maxime Saada a ainsi proposé à Amazon de diffuser sa chaîne Prime Video sur Canal +. Un deal catégoriquement refusé par les dirigeants de la filiale sportive d’Amazon selon les déclarations de Maxime Saada durant l’audition dans le cadre de l’enquête parlementaire sur les droits TV du football.

« Aujourd'hui, le choix de la LFP de se tourner vers Amazon est contre-intuitif. On limite l'exposition et ce manque de visibilité est inquiétant. Regardez le basket français qui a souffert de ce manque de visibilité, sa valeur a baissé (...) Je n’ai toujours qu’un seul objectif en tête, c’est comment satisfaire les abonnés de Canal +. Quand il y a des droits que nous n’avons pas, je cherche toujours à les inclure dans les offres pour les proposer à nos abonnés. Aujourd’hui, nous ne distribuons pas Amazon mais ce n’est pas notre choix. Amazon ne souhaite pas que son offre soit diffusé par Canal +. Il n’y a plus aucune discussion avec Amazon depuis l’attribution des droits, on est dans une situation comme avec Mediapro où des acteurs ne veulent pas être distribués par Canal + » a lancé Maxime Saada, qui s’est par ailleurs défendu de sous-exposer la Ligue 1 malgré la diffusion des matchs su C+Sport ou C+Décalé en expliquant qu’il ne souhaitait simplement pas bousculer les habitudes de ses abonnés avec la programmation comme la saison dernière du Top 14 de Rugby sur l’antenne principal Canal +.