TV ‍: DAZN vendu, l'offre de l'Arabie Saoudite révélée

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En grosse difficulté financière, DAZN négocie la vente d’une partie de ses parts à l’Arabie Saoudite et le média Reuters a fait de nouvelles révélations sur les négociations en cours entre les deux parties.

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN est en grosse difficulté financière. Ce n’est pas un vraiment un secret, la plateforme de streaming anglaise perd de l’argent chaque année et son propriétaire Len Blavatnik recherche un investisseur pour lui venir en aide. A en croire les informations de Reuters, DAZN perd plus d’un milliard de dollars chaque année, et cela malgré des revenus en hausse, qui ont augmenté de 41% en 2022. Ces dernières semaines, des négociations avec l’Arabie Saoudite ont été révélées, sans que l’on sache jusqu'à présent la teneur des discussions en cours entre Len Blavatnik et le fonds d’investissement public saoudien.

Cette semaine, le média Reuters nous en apprend davantage et affirme que l’Arabie Saoudite aimerait racheter 10% de DAZN pour une somme estimée à un milliard de dollars, soit un peu plus de 900 millions d’euros. Partenaire de la Série A, de la Liga, de la Bundesliga et de la Ligue 1, la plateforme se trouverait renforcée par un potentiel partenariat avec l’Arabie Saoudite et pourrait continuer plus sereinement ses acquisitions et ses investissements dans le monde du football selon le média. Il convient néanmoins de rester prudent car dans le camp saoudien, on refuse d’en dire trop.

Pas encore d'accord entre DAZN et l'Arabie Saoudite

Au contraire, une source proche du PIF explique que les négociations sont en cours mais ne sont « pas avancées » et qu’il n’y a « aucune certitude » pour qu’un accord soit conclu. Reuters dévoile par ailleurs que DAZN a eu des discussions avec au moins trois fonds d’investissement lors des derniers mois. Len Blavatnik, qui valorise son entreprise entre 10 et 12 milliards de dollars, espère boucler rapidement un accord, que ce soit avec l’Arabie Saoudite ou un autre investisseur, afin de faire de DAZN une plateforme encore plus solide financièrement et qui sera encore appelée à durer dans le temps. Ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 puisque rappelons qu’à ce jour, la plateforme ne compterait guère plus de 100.000 abonnés en France.

Un chiffre terriblement bas quand on sait que certaines affiches de Ligue des Champions diffusées sur Canal + s’approchent du million de téléspectateurs. Avec un DAZN loin de la rentabilité en France, le soutien de la plateforme par l’Arabie Saoudite serait forcément une nouvelle rassurante pour les clubs de Ligue 1.