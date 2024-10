DAZN humilié par l'audience de Nice-PSG

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN diffusait dimanche soir l'affiche de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Et cette rencontre a connu un joli succès d'audience...au Brésil.

A en croire les révélations d'Abdellah Boulma cette semaine, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 en France compte autour de 100.000 abonnés, même si officiellement rien n'a jamais été confirmé par DAZN ou par la Ligue de Football Professionnel. Alors que la chaîne espère pouvoir compter 1,6 million d'abonnés dans deux ans, on est évidemment très loin de cela. Résultat, les matchs de Ligue 1 ne sont pas très visibles, et cela devient problématique. Ainsi, en se disant que la totalité des abonnés était devant leur écran dimanche soir pour suivre le match Nice-PSG, l'audience de cette affiche vedette de la Ligue 1 était donc autour de 100.000 téléspectateurs, sans compter ceux qui regardent en famille ou à plusieurs bien sûr. Mais, là où cela fait très mal, c'est qu'au Brésil, ce match, diffusé en direct sur Youtube, a fait une audience quasi similaire.

Au Brésil, plus de 95 000 internautes regardent Nice-Psg sur #CazeTV ! C’est autant que les abonnés de DAZN France non ? pic.twitter.com/CHwqrtOl7f — Eric Frosio (@froz91) October 6, 2024

Correspondant de Canal+ et de L'Equipe au Brésil, Eric Frosio a constaté sur Youtube que près de 95.000 personnes regardaient le match Nice-PSG en direct. On le sait, au début de la saison de Ligue 1, Cazé TV, le détenteur des droits de notre Championnat au Brésil avait laissé en clair et sans protection géographique les matchs sur sa chaîne, ce qui lui avait valu une énorme popularité en France. Mais, suite à un tour de vis de la LFP et de DAZN, Cazé TV a finalement mis en place une protection afin de ne pas récupérer la totalité des téléspectateurs français. Reste à savoir si cette défense a finalement cédé ou si la Ligue 1 a une vraie popularité avec la présence de plusieurs joueurs brésiliens au PSG et à Nice, mais ce qui est certain, c'est que la comparaison entre Cazé TV et DAZN fait vraiment très mal. Il faut toutefois prendre tout cela avec des pincettes, puisque l'on ne connaît pas encore l'effet des différentes promotions qui se sont enchaînées pour la chaîne sportive en France. Ce qui est certain, c'est que si DAZN ne compte désormais que 100.000 abonnés malgré ses efforts, alors le signal d'alarme peut être tiré.