TV ‍: DAZN s'offre un ancien coach du PSG

Par Quentin Mallet

Alors qu'il ne s'est pas arrêté de vivre du football depuis le début de sa carrière de footballeur jusqu'à celle d'entraineur, Zoumana Camara va connaître une toute nouvelle expérience avec DAZN.

Depuis 2007, Zoumana Camara n'a plus quitté le Paris Saint-Germain. Après un beau début de carrière au cours de laquelle il a connu de nombreux clubs, le défenseur central s'engageait à ses 28 ans pour un club qu'il gardera longtemps dans sa mémoire. Jusqu'à sa retraite de joueur de football, en 2015, le natif de Colombes a porté le maillot parisien avec bravoure et l'a quitté sous les honneurs. Dans la foulée, il devenait entraineur adjoint de Laurent Blanc, lequel souhaitait qu'il soit un lien entre le staff et les joueurs. Il ne quittera pas ce poste malgré les arrivées d'Unai Emery puis de Thomas Tuchel. C'est lors de la nomination de Mauricio Pochettino en 2021, lequel ne le voulait pas dans son staff, qu'il enchaine le rôle de coordinateur sportif puis d'entraineur de l'équipe U19 du PSG. 106 matchs plus tard, il va relever un tout nouveau défi, celui de consultant.

Zoumana Camara, consultant en attendant ?

🚨INFO LA SOURCE | Après une belle et longue carrière en tant que joueur et coach ( PSG, Inter Milan et plus ), Zoumana Camara va relever un nouveau challenge. Il va désormais livrer son expertise en tant que consultant @DAZN_FR, avec une grande première prévue lors de PSG VS… pic.twitter.com/SWtwyLlzas — La Source Parisienne (@lasource75006) November 12, 2024

Selon les informations du compte X La Source Parisienne, Zoumana Camara s'apprête à découvrir un tout nouveau rôle. Alors qu'il a quitté en juillet dernier le Paris Saint-Germain pour entrainer chez les pros, ce dernier n'a pas trouvé chaussure à son pied. En attendant un challenge palpitant, le voilà qu'il débarque chez DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1. Il devrait endosser le rôle de consultant, à l'instar d'autres anciens joueurs professionnels.

Sa grande première est d'ailleurs prévue pour le match entre... le Paris Saint-Germain et Toulouse au retour de la trêve. Il apportera toute son expertise et aura, sans nul doute, beaucoup de choses à dire sur le PSG version Luis Enrique.