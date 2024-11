TV ‍: DAZN est un fiasco, un projet secret se prépare

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La situation de DAZN inquiète au plus haut niveau du football français, le diffuseur principal de la Ligue 1 étant loin d’atteindre son objectif d’abonnés. Mais en privé, Vincent Labrune refuse de céder à la panique.

Avec à peine plus de 400.000 abonnés, DAZN est très loin de son objectif initial de 1,5 millions de personnes prêtes à payer pour suivre le championnat de France de Ligue 1. La situation est d’autant plus critique que la plateforme a été contrainte de faire des offres promotionnelles avec un prix à 19 euros par mois au lieu de 29 euros par mois afin de booster ses abonnements. Il y a de quoi paniquer selon Romain Molina, pour qui il est tout simplement impossible que DAZN atteigne ses objectifs en termes de nombre d’abonnés. Un fiasco économique est inévitable aux yeux du journaliste.

DAZN et la mort de la Ligue 1, Cyril Linette lance l'alerte https://t.co/iqIqQfegJR — Foot01.com (@Foot01_com) November 3, 2024

« DAZN a quasiment doublé son nombre d’abonnés, mais c’est surtout grâce à l’offre à 19 euros par mois. Mais je rappelle que le seuil de rentabilité calculé par DAZN à 1,5 millions d’abonnés se basait sur un prix de 30 euros par mois. Mais aujourd’hui, vu que tu vends la plupart de tes abonnements à 19 euros, tu n’as plus besoin de 1,5 millions d’abonnés, tu as besoin de beaucoup plus. Economiquement, c’est un crash industriel absolu. En termes de visibilité, tu n’en as absolument aucune. Et le pire c’est que même à 19 euros, c’est super cher car tu n’as rien autour du match, c’est du low-cost » a regretté Romain Molina sur sa chaîne YouTube. Mais alors que du côté de la LFP, on pourrait craindre une catastrophe et un possible écran noir sur la Ligue 1 d’ici quelques mois, Vincent Labrune refuse de céder à la panique.

Labrune et son projet de chaîne de la LFP

Au contraire, l’ancien président de l’OM y voit peut-être l’opportunité idéale de lancer la chaîne officielle de la Ligue selon le journaliste. « Il y a un risque que DAZN arrête. La LFP laisse faire car on murmure de plus en plus fort que Vincent Labrune n’a pas abandonné son idée de chaîne de télé dont la Ligue serait propriétaire. Ce qui lui permettrait d’avoir encore plus de monopole et d’emprise sur les présidents de Ligue 1. Il y a toujours cette idée de Labrune de dire que si DAZN se casse la gueule, il trouvera quelque chose » a lancé Romain Molina. Vincent Labrune tente donc de retourner la situation à son avantage, mais le lancement d’une chaîne éditée par la LFP comporterait de nombreux risques, que les présidents de Ligue 1 n’étaient pas prêts à prendre l’été dernier. Un éventuel écroulement de DAZN serait donc la pire des nouvelles à court terme pour le football français.