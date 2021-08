TV : Canal+ et Amazon, un accord signé grâce à Lionel Messi ?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ s'est mis en colère en apprenant que la LFP attribuait 80% des droits de la Ligue 1 à Amazon Prime Video. Mais l'ambiance s'est détendue et finalement le géant américain pourrait signer un deal avec C+.

Le temps passe, et la rage qui habitait Maxime Saada quand la Ligue de Football Professionnel a décidé qu’Amazon devenait le diffuseur numéro 1 de la Ligue 1 semble se calmer. Car forcément, la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain atténue le fait que finalement la justice a contraint Canal+ à payer et diffuser deux matchs de chaque journée de Championnat. De son côté, Amazon, qui diffusera vendredi son premier match de la saison avec le PSG, ce sera lors du déplacement à Brest, ne veut surtout pas d’un clash frontal avec la chaîne du groupe Bolloré, et cela pour une raison simple. Selon Le Parisien, Prime Video envisage d’être distribué par Canal+, ce que Mediapro n’avait pas réussi à faire l’an dernier afin de pouvoir toucher un public largement supérieur à celui qui regarde actuellement la Ligue 1 via l’application d’Amazon.

Amazon et Canal+ prêts à un accord gagnant-gagnant pour la Ligue 1

Répondant au Parisien, Pierre Maes justifie ce qui pourrait permettre cet accord entre Amazon et Canal+. « Si Amazon veut atteindre l’amateur de foot, soit il le fait migrer vers son offre, soit il va le chercher là où il est et cela passe par un accord de distribution avec Canal +. Dans une telle hypothèse, Canal + paierait un minimum garanti à Amazon tandis que ce dernier partagerait ses profits avec Canal +. Souvent, il est plus sage de se contenter de ce type d’accord. Amazon aurait ainsi la certitude d’atteindre son public », explique le spécialiste des droits TV. Cependant au moment de l’annonce du lancement de la Ligue 1 sur Prime Video, le boss du géant des GAFA avait clairement fait savoir qu’aucune négociation n’était en cours avec Canal+. Les premiers résultats des audiences et Lionel Messi ont peut-être changé la donne dans ce dossier.