TV ‍: BeInSports relève un défi fou loin de la Ligue 1

BeInSports a créé l’évènement ce week-end en couvrant un match de Régional 2 avec le même professionnalisme qu’un match de Ligue des Champions. Un sacré défi pour les commentateurs Jean-Charles Sabattier et Patrick Guillou.

Dans le cadre d’un documentaire qui sera diffusé mi-décembre afin de faire la promotion du football amateur, BeInSports a suivi les joueurs de Ruffiac-Malestroit en Régional 2 pendant plusieurs jours la semaine dernière. Point d’orgue du reportage à venir, le match face au FC Bruz, remporté 2-1 par les locaux et qui a fait l’objet d’une couverture exceptionnelle de la part de la chaîne qatarie. Les caméras de BeInSports étaient déployés autour du terrain et les commentateurs Jean-Charles Sabattier et Patrick Guillou étaient sur place.

BeInSports prépare un gros reportage sur le foot amateur

Le résultat de ce documentaire sera à découvrir dans quelques jours mais pour les deux commentateurs, ce fut un sacré défi de couvrir un match de Régional 2 avec le même sérieux et le même professionnalisme qu’un match de Bundesliga ou de coupe d’Europe, sans connaître les joueurs ni forcément le parcours des équipes.

« Il y a une forme de remise en cause. Ce ne sont pas les mêmes conditions de travail par rapport à un match de coupe d’Europe. Mais cela oblige à une exigence supplémentaire et à une grosse concentration. Je l’ai senti pour situer les joueurs que l’on ne connait pas, c’est une perspective différente pour nous. On revient aux bases, c’est ce qui fait l’essence du football. Voir des matchs de top niveau chaque semaine c’est bien, mais là il y a un côté ressourçant » a d’ailleurs indiqué Jean-Charles Sabattier, interrogé par Ouest France après le match de R2 entre Ruffiac-Malestroit et Bruz. BeInSports a en tout cas relevé ce défi improbable et à n’en pas douter, le reportage qui sera diffusé mi-décembre avant les 32es de finale de la Coupe de France sera une superbe promotion pour le football amateur, souvent délaissé mais qui va pour une fois profiter d’un superbe coup de projecteur.