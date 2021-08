TV : BeInSports, Free et Canal+ unis contre la LFP en Europe !

Dans : Ligue 1.

Le dossier des droits TV de la Ligue 1 s'exporte à Bruxelles, puisque BeInSports, avec le soutien de Canal+ et Free, aurait déposé un recours devant l'Union Européenne afin de contester les conditions du contrat entre Amazon et la LFP.

La Ligue de Football Professionnel va enchaîner les rendez-vous devant la justice dans les prochains jours, alors que deux matchs de Ligue 1 sont encore sans diffuseur le week-end prochain. Mais pour l’instant, les avocats de la LFP n’avaient affaire qu’à des juges français, et cela devrait changer. Deux médias très sérieux, Mlex et Politico, annoncent que BeInSports a déposé une plainte pour « abus de position dominante et discrimination » devant la Commission Européenne concernant l’accord signé en juin dernier entre la Ligue et Amazon, qui a acheté jusqu’en 2024 80% des droits de diffusion de la Ligue 1. Et le plus incroyable est que cette plainte de la chaîne sportive qatarie est soutenue par Free et Canal+ annoncent nos confrères. Cependant, cette procédure n’aura aucun effet rapide sur la diffusion des matches de Ligue 1 en France, puisque la Commission Européenne aime prendre son temps.

Free, BeInSports et Canal+ unis contre la Ligue 1 en Europe

Et BeInSports pourrait devoir attendre des années avant que l’affaire soit tranchée. « L’exécutif européen, qui n’a pas souhaité commenter, peut mettre plusieurs années à conclure des cas de concurrence (pour vous donner une idée, une plainte déposée contre Google en 2013 a donné lieu à une amende en 2018). D’ici à ce que l’affaire soit résolue à Bruxelles, Kylian Mbappé sera peut-être déjà à la retraite », ironise Laura Kayali, journaliste pour Politico. il n'est pas certain que du côté de la Ligue de Football Professionnel cette attaque devant la Commission Européenne fasse sourire tant que cela, l'addition pouvant être lourde au final. Elle témoigne surtout d'une rupture brutale de la confiance entre les principaux diffuseurs et la LFP, Amazon n'a pas intérêt à se planter avec la Ligue 1.