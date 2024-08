TV ‍: 55 euros pour la balade du PSG, c’est le suicide de la L1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, les téléspectateurs ne seront pas forcément au rendez-vous. De nombreux amateurs de football dénoncent le prix imposé par le principal diffuseur DAZN. Le tout pour un championnat joué d’avance.

Premiers adversaires de la saison de Ligue 1, Le Havre et le Paris Saint-Germain se feraient presque voler la vedette par DAZN. On parle au moins autant du nouveau diffuseur du championnat français et des tarifs proposés. Pour avoir accès à huit matchs par journée sur neuf, les abonnés à la plateforme devront verser 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an, ou 39,99 euros sans s’engager. En comptant les 15 euros à payer pour beIN Sports, détenteur des droits pour un match par journée, la facture mensuelle peut grimper jusqu’à 55 euros. Un véritable suicide pour le journaliste Alain Marschall.

#DAZN : Retour de la Ligue 1 avec un abonnement hors de prix.



📺 "Le foot français est en train de se tuer lui-même." @AlainMarschall#GGRMC pic.twitter.com/QClFtiecvr — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 16, 2024

« Le football français est en train de se tuer lui-même, a dénoncé l’animateur de RMC. C'est-à-dire que le foot français estime qu'il vaut entre 800 millions d'euros et un milliard d'euros, mais tu n'as plus de stars. Moi je suis un amoureux de foot, on en parle souvent, on va aux matchs. Quand je suis à Nice, j'essaie d'y aller aussi. Mais tu n'as plus de stars, la dernière vedette (Mbappé) est partie. On a le Paris Saint-Germain qui continue de gagner tous les ans avec sa puissance. On va voir Brest, et j'ai beaucoup de respect pour les Bretons, en Ligue des Champions… Mais enfin, la Ligue 1 ne fait pas rêver. »

La Ligue 1 ne vaut pas ce tarif

« Et là maintenant on te dit de payer 55 euros, eh bien je ne paye pas pour des matchs où j'ai l'impression d'avoir des "redits", c'est toujours la même chose, ça ne fait pas rêver, ça ne t'emballe pas, a critiqué le journaliste. L'an dernier j'avais pris l'abonnement à la plateforme Amazon, et de temps en temps je n'avais pas mon match parce qu'il était sur une autre chaîne à laquelle je n'étais pas abonné. » Avant même la reprise du championnat, ça sent déjà le fiasco.