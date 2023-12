Sunderland a un nouveau coach, ce n'est pas Will Still

L'hypothèse d'un départ de Will Still du Stade de Reims a pris du plomb dans l'aile ce lundi, même si l'entraîneur des Champenois avait nié une quelconque intention de partir en Angleterre pour une autre raison qu'aller voir sa fiancée à Londres. En effet, le club de D2 anglaise a officialisé la nomination de Michael Beale comme manager de son équipe. Agé de 43 ans, Beale avait été limogé par les Rangers le 1ᵉʳ octobre dernier après une troisième défaite en sept matchs dans le championnat d'Ecosse.

🤝 Sunderland AFC is delighted to announce the appointment of Michael Beale as the Club’s new Head Coach.