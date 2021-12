Strasbourg – OM, Amazon fait un coup bas à Canal +

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

La petite guéguerre entre les deux diffuseurs de la Ligue 1 se poursuit. Amazon va activer une option pour codiffuser le match de dimanche à 17h, Strasbourg-OM, et le proposer à l’ensemble de ses abonnés.

Il y a quelques mois, Amazon a raflé le gros lot au détriment de Canal +. Le diffuseur historique de la Ligue 1 doit se contenter de deux matchs par journée de championnat. Celui du samedi à 21h, et celui du dimanche à 17h. Prime Video, la plateforme de vidéos d’Amazon, diffuse en revanche huit affiches par journée. Celle du vendredi à 21h, du samedi à 17h, du dimanche à 13h et à 21h, sans oublier les quatre rencontres du multiplex de dimanche à 15h. Et ce n’est pas tout. Amazon a obtenu un autre avantage conséquent au moment d’obtenir le premier lot. Une option permet au géant américain de codiffuser avec Canal + 19 matchs par saison, en plus de ses affiches par journée de Ligue 1. Selon les informations de L’Equipe, Amazon va l’activer pour la première fois dimanche à 17h.

Amazon va proposer Strasbourg-OM à tous les abonnés Prime

📺⚽️ Ce dimanche, Amazon active (très tardivement dans la saison d’ailleurs) la première de ses 19 co-diffusions avec Canal+ à l’occasion de Strasbourg-Marseille. Pas besoin du Pass L1 #RCSOM https://t.co/WHspIy6Rkf — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) December 9, 2021

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Amazon va utiliser cette option pour la première fois de la saison, à la 18e journée, alors qu’il peut s’en servir 19 fois dans la saison. Prime va donc pouvoir codiffuser un match avec Canal + presque à chaque journée de Ligue 1 lors de la deuxième partie de saison. Mais ce sera donc déjà le cas dimanche à 17h pour Strasbourg – OM, qui s’annonce passionnant à suivre. Le match sera à la fois sur Prime Video et sur Canal + Sport. Dans ce contexte, Amazon a décidé de proposer ce match à tous ses abonnés Prime, même ceux qui n’ont pas le « pass Ligue 1 », tarifé à 12,99 euros par mois. Canal + ne devrait pas vraiment accueillir cette nouvelle avec le sourire, mais n’a d’autre choix que de l’accepter.