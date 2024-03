L1 ‍: Monaco glace Strasbourg et confirme sa place sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

25e journée de Ligue 1

Strasbourg - Monaco : 0-1

Metz - Clermont : 1-0

Le Havre - Toulouse : 1-0

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco a fait une très belle opération en allant battre Strasbourg. Le club de la Principauté assure un peu plus sa place sur le podium.

L'AS Monaco retrouve un peu de régularité cette saison en Ligue 1. Les Monégasques savaient que leur déplacement à Strasbourg ce dimanche ne serait pas de tout repos. Et les hommes d'Adi Hutter auront dû attendre la toute fin de match et un but d'Eliesse Ben Seghir pour souffler. Les Alsaciens pourront eux nourrir quelques regrets au vu de leur performance et des occasion créées. Strasbourg enfonce dangereusement vers le bas de tableau (14e) alors que Monaco est troisième.

Metz fait le coup parfait, Toulouse rechute

Premier but cette saison pour Eliesse ❤️🤍



0️⃣-1⃣ #RCSAASM pic.twitter.com/JJlCzUOHr7 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 10, 2024

Dans les autres rencontres de la journée, Le Havre a fait un joli coup à domicile en dominant Toulouse 1 but à 0 grâce à un but salvateur de Christopher Operi en milieu de seconde période. Enfin, dans le duel entre les deux derniers du championnat, Metz a fait le coup parfait en battant Clermont 1 but à 0 et pourra remercier Georges Mikautadze. Si les Auvergnats ont un pied en Ligue 2, les Lorrains sont eux à 2 petits points de la place de barragiste occupée par Lorient.